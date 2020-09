Sarımsak tarlasından Avrupa’ya uzanan başarı Gündüzleri tarlada öğlen spor salonunda çalışarak 'Balkan Şampiyonu' oldu Kadına şiddet haberleri sonrası başladığı Wushu branşında dünya şampiyonluğu için çalışıyor

Kastamonu’da ailesiyle birlikte sarımsak tarlasında çalışan, geriye kalan zamanlarda ise her gün 4 kilometresini yürüyerek köyüne 20 kilometre uzakta bulunan spor salonuna giden rüzgarın kızı lakaplı Serap Değirmenci, Wushu Kung Fu’da balkan şampiyonu oldu. Değirmenci, kadına şiddet haberleri sonrası başladığı sporda, dünya şampiyonasında birinci olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu’nun merkez Oğul köyünde ikamet eden ve geçimlerini çiftçilik yaparak sağlayan 15 yaşındaki rüzgarın kızı lakaplı Serap Değirmenci, 3 yıl önce kadına şiddet sahnesinin olduğu haberden etkilenmesi sonucu savunma sanatlarının öğretildiği bir spor salonuna yazıldı. En yakın spor salonunun köyüne 25 kilometre uzaklıkta olması hasebiyle Serap Değirmenci, yaklaşık 4 kilometre yolu yürüdükten sonra ana yoldan da spor salonuna ulaşmak için ya otostop çekiyor ya da servislere binerek ulaşımını sağlıyor. Çiftçi bir ailenin kızı olan Serap Değirmenci, köyde sarımsak tarlasında çalıştıktan sonra arta kalan zamanda da antrenman yapıyor.



Sarımsak tarlasından dünya şampiyonasına

Kastamonu’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Kick Boks antrenmanına katılan Serap Değirmenci, azmi ve hırsıyla ilk önce Türkiye şampiyonu oldu, ardından da balkan şampiyonu olarak büyük başarı elde etti. Bu başarılarının ardından Avrupa şampiyonasına da katılmaya hak kazanan milli Sporcu Serap Değirmenci, pandemiden dolayı şampiyonanın iptal edilmesi üzerine hedeflerini büyüterek hazırlıklarını önümüzdeki yıl düzenlenecek olan dünya şampiyonasına çevirdi. Antrenmanlarda hırslı olduğu görülen genç sporcu, dünya şampiyonu olarak başarısını sürdürmek istediğini söyledi.



“Sarımsak tarlasında çalıyorum, aileme yardım ediyorum”

Ailesine sarımsak tarlasında yardım ettiğini söyleyen milli sporcu Serap Değirmenci, “Üretim yapıyoruz, tarla işlerinde çalışıyorum. Burada işlerim bittikten sonra boş vaktim olursa arta kalan zamanda antrenman yapıyorum. Buradaki işlerim bittikten sonra spor salonuna antrenmana gidiyorum. Araç köyde olmadığı için spor salonuna antrenmana giderken 4 kilometre yol yürüyorum. Ana yola indikten sonra ya otostop çekiyorum ya da servis gelirse ona biniyorum. Köyümden spor salonunun uzaklığı yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor. Hiçbir antrenmanı da kaçırmamaya özen gösteriyorum” dedi.



“Kadına şiddet içerikli haberleri izledikten sonra etkilendim ve bu spora yazıldım”

Televizyonda kadına şiddet içerikli haberleri izledikten sonra kendisini savunma amaçlı spora yazıldığını anlatan Değirmenci, “Bir gün televizyon izliyordum. Kadına şiddeti her haber izlediğimde görüyorum. Bu yüzden bu sporu herkesin yapması lazım. Özellikle kadınların bu sporu yapması gerek. Bu sporu yaparsanız kendinizi koruyabilirsiniz. Ben de bir gün babamla çarşıda gezerken salonu gördüm. Emrah hocam ile babam arkadaş. Babam da, ‘burası benim arkadaşımın yeri, hadi girelim seni yazdıralım’ dedi. Bu şekilde ben de spora başlamış oldum. Sporu severek yapıyorum. Hoşuma gidiyor spor yapmak. Kendimi koruyabiliyorum. Kick Boks ve Wushu branşında spor yapıyorum" diye konuştu.



“Yoğun bir şekilde çalışıyorum, inşallah Dünya Şampiyonu olacağım”

Mesafenin kendisi için sorun teşkil etmediğini söyleyen başarılı sporcu, “Kick Boks 42 kiloda ve Wushu 45 kiloda gençler ve yıldızlar kategorisinde şampiyon oldum. Türkiye şampiyonluğum var. Bulgaristan’a Avrupa şampiyonasına gitmek için hak kazanmıştım. Pandemiden dolayı şampiyona iptal edildi, bu yüzden gidemedim. Ama önümüzdeki yıl inşallah olursa, pandemiden dolayı iptal edilmezse ve bu hastalık biterse önümüzdeki yıl dünya şampiyonası olursa oraya gitmeyi çok istiyorum. Her antrenmana geliyorum. Hiçbir antrenmanı kaçırmamaya çalışıyorum. Yoğun bir şekilde çalışıyorum. Emrah hocam da bizlere bir hayli çalıştırıyor, yoruluyoruz ama emeklerimizin karşılığını da şampiyon olarak alıyoruz. İnşallah dünya şampiyonu olacağım” şeklinde konuştu.



Emrah Şahanoğlu: “Kadınlarımızın ve kızlarımızın şiddete karşı spor yapmasını tavsiye ediyorum”

Kastamonu’da birçok şampiyon sporcu yetiştirdiklerini belirten Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KickBoks Antrenörü Emrah Şahanoğlu da, “Asıl vurgulamak istediğim kadınlarımızın, kızlarımızın, bu spora yönlendirilmesidir. Çünkü kadına şiddet konusu her geçen gün artmakta ve haberlerde bunları izliyoruz. Kadınlarımızın ve kızlarımızın güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca uyuşturucu, sigara gibi birçok kötü alışkanlıkların olduğu bir ortamda, dönemdeyiz. Bu yüzden herkesin çocuklarını spora yönlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anda 250’ye yakın sporcu ile çalışıyoruz. Bunların bir bölümü sağlıkları için gelen sporcularımız. Bunların arasında çok sayıda şampiyonluk yaşamış sporcularımız bulunuyor. Dünya derecesi elde etmiş sporcularımız var” ifadelerini kullandı.



“Serap kızımızın dünya şampiyonu olacağını inanıyorum”

Milli Sporcu Serap Değirmenci’nin 20 kilometre yol mesafesinden antrenmanlara geldiğini anlatan Şahanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Serap kızımız, bir gün spor salonunun önünden geçerken salona geliyorlar. Babasını da daha önceden tanıyordum ben. Kızını spora yazdırmak istediğini söyledi. Kayıt yaptık ama Serap’ın bir engeli vardı. Yol mesafesi bulunuyordu, 20 kilometrelik bir köyden gelmesi gerekiyordu antrenmanlar için. Kendisi o kadar çok istiyordu ki bu sporu yapabilmek için o engelleri de aştı. Her gün her antrenmana 20 kilometre uzaklıktan 4 kilometresini yürüyerek gerek köpeklerden kaçarak, gerek hava şartlarında kaçarak salonumuza ulaşıyor. Hiçbir antrenmanı da kaçırmıyor. Bu çalışmalar neticesinde Serap kızımız Türkiye şampiyonluğu elde etti. Balkan şampiyonu oldu. İki ayrı branşta Türkiye dereceleri elde etti. Kick Boks ve Wushu branşlarında şampiyonalara katıldı. En son geçtiğimiz ay yapılacak olan Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazanmıştı. Ama ne yazık ki pandemi sürecinden dolayı şampiyona iptal oldu. O yüzden maça katılamadık ama biz, seneye Serap kızımızı dünya şampiyonasına hazırlıyoruz. Ben, Serap kızımızın dünya şampiyonu olabileceğine cani gönülden inanıyorum."



Aynur Değirmenci: “Kızımla gurur duyuyorum”

Çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını anlatan Serap Değirmenci’nin annesi Aynur Değirmenci de şu ifadeleri kullandı:

“Çocuğum antrenmana gidip geliyor. Spor yapıyor, her spora gittiğinde de kazanıp geri geliyor. Bizlere madalya götürüyor. Biz de kızımızdan böyle olduğu için gurur duyuyoruz. Hocasının yardımıyla, kendi çabasıyla antrenmanlara gidiyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.