Kastamonu’da yabancı plakalı tır, alev alev yandı

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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İstanbul’dan aldığı mutfak eşyalarını Gürcistan’a götüren yabancı plakalı tır, Kastamonu’da alev alev yandı. Yanan tırda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan aldığı mutfak eşyalarını Gürcistan’a götürmek üzere yola çıkan yabancı uyruklu sürücünün kullandığı yabancı plakalı tır, Kastamonu’nun Tosya ilçesine geldiği sırada Zincirli Kuyu köyü mevkisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevler tüm tırı kapladı. Alev alev yanan tıra Tosya ve Kargı itfaiye ekipleri müdahale etti. Tamamen yanan tır kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekiplerince çevre güvenlim önlemleri alınarak incelemelerde bulunuldu. İtfaiye ekiplerinin yanan tırda soğutma çalışmaları halen sürüyor.

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