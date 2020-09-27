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Kastamonu’nun Araç ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesi Boyalı mevkiinde çalışma sırasında elektrik akımına kapılan Mehmet Emin Acaroğlu adlı işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Acaroğlu’nun cenazesi, jandarma ekiplerince yapılan inceleme sonrasında Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradan alınan cenaze, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında İslam köyünde toprağa verildi.

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