Korona virüs tedavisi gören şahıs hayıtın kaybetti

Kastamonu’nun Daday ilçesinde korona virüs tedavisi gören şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da ikamet eden ve aile ziyareti için Daday ilçesine bağlı Karacaören köyüne gelen Daday Derneği Köy Temsilcisi 57 yaşındaki İlyas Yanaz, korona virüse yakalanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. 12 gündür tedavisi gören Yanaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yanaz'ın cenazesi, Karacaören köyünde korona virüs tedbirleri alınarak defnedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.