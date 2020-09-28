İnebolu'da freni boşalan kamyon devrildi: 2 yaralı

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Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), (DHAKASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, freni boşalarak devrilen gıda malzemesi yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu-İnebolu karayolu Taşoluk köyü mevkiinde meydana geldi. Kastamonu'dan İnebolu'ya giden Mustafa Çelik yönetimindeki 18 AC 511 plakalı gıda yüklü kamyon, rampa aşağı inerken freni boşalması sonucu devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Mustafa Çelik, kendi imkanları ile araçtan çıktı. Yanındaki arkadaşı Aykut Tokatlı ise araçta sıkıştı. Tokatlı, gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralanan Çelik ve Tokatlı, ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / İnebolu Barış İLYASOĞLU

2020-09-28 12:31:56



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