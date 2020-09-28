Bölgesel Kadın Örgütlenmeleri Eğitim Programı başlıyor

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki kadın kooperatifleri ve kadın girişimci dernekleri gibi kadın örgütlenmelerinin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 14 farklı eğitimden oluşan “Kadın Örgütlenmeleri Eğitim Programı” hazırlandı.

Üç ilde kooperatifçiliği, girişimciliği ve mesleki eğitimi güçlendirerek, kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını artırmayı amaçlayan “Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı” kapsamında hazırlanan eğitim programı 14 farklı konu başlığından oluşuyor. Eğitim programı kapsamında kadın girişimci derneklerinin, kadın kooperatiflerinin ve kadın girişimci kurullarının üyelerine 22 günde toplam 80 saatlik eğitim planlandı. KUZKA tarafından düzenlenen programda 28 Eylül 2020 tarihinden başlamak üzere kadınlara, iş planı kavramı, tanıtım, marka ve bilinirlik, sosyal ağ oluşturma, stratejik pazarlama yöntemleri, dijital pazarlama, finansal kaynaklar + kredi ve hibe destekleri, üretilen ürünlerin standartlaştırılması, iyi yönetişim, temel iş hukuku, problem çözme ve karar verme, zaman yönetimi ilişki ve iletişim yönetimi, proje döngüsü yönetimi eğitimi gibi konularda eğitimler verilecek.

Kadın Örgütlenmeleri Eğitim Programı, 14 farklı eğitimden oluşmakta olup ekte yer alan programda belirlenen tarih ve saatlerde online platform üzerinden gerçekleştirilecektir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.