Kastamonu'da tedbirlere uymayanlara 1 milyon 309 bin TL ceza

Kastamonu'da Eylül ayı içerisinde korona virüs tedbirlerine uymayan bin 127 kişiye 1 milyon 309 bin 253 TL idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da Eylül ayı içinde yapılan denetimlerde ceza yağdı. Yapılan denetimlerde maske takmamaktan 960 kişiye, sosyal mesafeye uymamaktan 63 kişiye, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 76 kişiye, sigara yasağına uymamaktan 28 kişiye toplam 1 milyon 309 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 20 kişinin de izolasyon ve karantina tedbirlerine uymadığı için karantinaya alındığı öğrenildi.

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