Pandemide evden çıkamayan “özel bireyler” süs kabaklarını boyadı

Kastamonu’da korona virüs pandemisi nedeniyle bir süredir evlerinden çıkamayan “özel bireylere” yönelik süs kabağı oyma ve boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Akademi Kültür ve Eğitim Derneğinin (AKED) ERASMUS Avrupa Birliği Yetişkin Eğitimi Projesi kapsamında, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ve Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi desteğiyle engellilere süs kabağı oymacılığı ve boyama kursu verildi. Bir süredir tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle evlerinden çıkamayan özel bireyler, etkinlikte hem kabakları oydu hem de boyadı.



“Projemizin sonunda ürettiğimiz ürünler satışa çıkartılacak”

AKED Başkanı Suzan Avanoğlu, Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi binasında gerçekleştirilen etkinliğin çok verimli geçtiğini belirterek, “Projemiz kapsamında engelli bireylere el sanatları öğreterek girişimcilik kazandırmayı amaçlıyoruz. Proje kapsamında ortak ülkeler Türkiye, İtalya, Romanya yer almaktadır. Bizde burada proje kapsamında engelli bireylere el sanatları kursları ve girişimcilik kursları veriyoruz. Proje sonunda engellilerimizin ürettikleri ürünler proje web sitesinde satışa sunulacak. Bu şekilde engellilere gelir sağlanmış olacak. Aynı zamanda engeliler sosyalleşmişte olacak. Topluma uyum kazanmış olacak” dedi.



"Çevreyi koruyarak spor yapmanın önemini kavratıyoruz"

Devam eden spor projesinden bahseden Avanoğlu, “Spor projesiyle de gençlere çevreci sporları öğretiyoruz. Çevreyi koruyarak spor yapmanın önemini kavratıyoruz. Daha öncesinden de ailemiz önceliğimiz diye bir projemiz oldu. Bu projede de aileler, çocuklarına nasıl rehberlik edeceklerini öğrendiler. Bu şeklide projeler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Özel bireyli çocuklarımız etkinlik için gece uyuyamadı”

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Huriye Boyraz da destek verenlere teşekkür ederek, “Bu etkinlik ailelerimizi çok mutlu etti. Çocuklar arasında bu gece uyumayanlar oldu, ‘Ne zaman gideceğiz?’ diye beni arayanlar oldu. Pandemi süreci çocuklarımızı bir hayli etkiledi, çocuklarımızın mutluluğu hiçbir şeyle ölçülmez. Onları bu tür etkinlikler çok sevindiriyor. Gözlerinden de mutlulukları okunuyor” şeklinde konuştu.



“Pandemiden dolayı uzun zamandır dışarıya çıkamıyorduk”

Down Sendromlu kızının olduğunu söyleyen Özel Birey Annesi Hülya Sönmez ise, uzun zamandır ilk kez böyle bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, “Pandemi nedeniyle uzun zamandır dışarıya çıkamıyorduk. Bu etkinlik bizleri çok mutlu etti ve çocuklara çok iyi geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Özel bireyli çocuklara imkan verilsin, onlar her şeyi başarır”

Otizmli oğlunun bu günü iple çektiğini söyleyen Lemiye Budak da şöyle konuştu:

“Çocuklarımızı hayata katmak için buradayız. İnsanlar, ‘çok sıkıldık, evden çıkamıyoruz’ diyor. Bizim hayatımız hep evde geçiyor. Biz hep evlerdeyiz, pandemiyi yaşıyoruz. Bizim sesimizi çok az insanlar duyuyor. Çünkü çocuklarımıza, ‘Bir şey yapamaz’ gözüyle bakılıyor ama fırsat verilirse çok güzel şeyler yapılıyor. Bugün burada kabak oymacılığı yaptılar, ben çok güzel eserler çıkacağını düşünüyorum. Herkes burada içindeki sanatçıyı ortaya çıkardı. Ama bunlar tarlaya gidince de çok güzel tarlada iş yapıyorlar. Verilen görevi çok iyi yapıyorlar. Ben bu yüzden çocuklarımızı çok başarılı buluyorum. Katkıda bulunulursa çocuklarımızın topluma kazandırılacağını düşünüyorum. O yüzden fırsat verin, görün neler başaracağımızı diyoruz."

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