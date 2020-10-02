Siyez Buğdayına 1 milyon TL destek Siyez Projesiyle kadınlar istihdama katılacak

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ata tohumu Siyez Buğdayı üretimini standartlaştırmak ve bölgede kadınların istihdama katılmasını sağlamak amacıyla üreticilere 1 milyon TL destek sağlanacak projenin sözleşmesi imzalandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sağladığı desteklerden yararlanacak olan İhsangazi Belediyesi tarafından hazırlanan "Tohumdan Geleceğe" Projesi’nin sözleşmesi imzalandı. KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ve İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık tarafından imzalanan proje sözleşmesi kapsamında İhsangazi ilçesinde üretilen geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve genetiği bugüne kadar değişmeden gelen Siyez Buğdayı üretimini standartlaştırmaya, sürdürülebildiğini güvence altına almaya ve Bölgede dezavantajlı konumda olan kadınların istihdamını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacak.



Projeden bölgedeki kadınlarda faydalanacak

İhsangazi Belediyesi tarafından hazırlanan yaklaşık 1 milyon 150 bin TL bütçeli projeye, KUZKA tarafından 1 milyon TL destek sağlanacak. Hazırlanan projeden Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde siyez tarımıyla uğraşan yaklaşık 150 çiftçinin yanı sıra, siyez unu üretim tesisleri, siyez bulguru üretim tesisleri, siyez ürünleri paketleme tesisleri, siyez kooperatifi işletmesi, siyez unundan simit, poğaça gibi unlu mamullerin üretimini yapan tesisler yararlanacak. Bununla birlikte dezavantajlı kesimlerin istihdama katılımını kolaylaştırarak, mesleki bilgi ve becerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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