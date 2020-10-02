Kastamonu, UNESCO Küresel Jeopark Ağı’na katılmak istiyor

Kastamonu, tüm dünyadan 161 unsurun yer aldığı UNESCO Küresel Jeopark Ağı’na dahil olabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu, UNESCO Jeopark Tematik Masası tarafından turizm ve bölgesel kalkınmayı destekleyen UNESCO Küresel Jeopark Ağı’na ilişkin farkındalığı artırmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirildi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’ndan Prof. Dr. Nizamettin Kazancı ve Dr. Şule Ürün’ün de yer aldığı toplantıya Kastamonu UNESCO Jeopark Ağı Toplantısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Küre Dağları Milli Park Müdürü Ali Bozkurt ve Kastamonu UNESCO Jeopark Tematik Masası üyeleri katıldı.

Toplantıda Kastamonu UNESCO Küresel Jeopark Ağı için yol haritasının şekillendirilmesi, olası sorunlar ve çözüm önerileri, ulusal ve uluslararası Jeopark Ağı’na dahil olan örnekler ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konu başlıkları ele alındı. Türkiye'den KulaSalihli Jeoparkı’nın da yer aldığı UNESCO Küresel Jeopark Ağı, UNESCO Miras Liseleri’ndenbiri olarak sürdürülebilir kalkınma ve korumanın ön planda olduğu bütüncül bir yaklaşım olarak görülüyor.

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