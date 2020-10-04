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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GMG Kastamonuspor - Kırşehir Belediyespor: 0-1

DHA

GMG Kastamonuspor - Kırşehir Belediyespor: 0-1


Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)STAT: Gazi
HAKEMLER: Şevket Teker (xx), Melih Kurtuluş (xx), Çağrıcan Pazarcıklı (xx)
GMG KASTAMONUSPOR: Sefa Mücahit (x) - Recep (x), Oğuzhan (x), Metin Can (x), Harun (x), Mert (x), Faruk (x), Hakkı Can (x) (Dk. 75 Eren x), Özgür (x), Ali Can (x), Hakan (x) (Dk. 75 Birkan x)
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Sabri (xx) - Nuri Melih (xxx), Bilal (xx), Sabit (xx), Üstün (xxx), Hakan Yılmaz (xx) (Dk. 81 Ahmet Karadayı x), Ali (xx), Gökay (xx) (Dk. 68 Mehmet x), Onur (xx), Volkan (xx), Batuhan (xx)
GOL: Dk. 72 Üstün (Kırşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Oğuzhan, Ali Can, Harun ( GMG Kastamonuspor) Gökay (Kırşehir Belediyespor)
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
72'nci dakikada Kırşehir Belediyespor'un kazandığı köşe vuruşunda, ceza sahasına gelen topa Üstün kafayı vurdu. Top ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşma Kırşehir Belediyespor'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2020-10-04 17:07:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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