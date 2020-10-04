Otobüsün peşinden koşan genç kazada hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda molanın ardından hareket eden otobüsün peşinden koşarken araçların çarptığı genç hayatını kaybetti.
İddiaya göre, mola veren otobüse tekrar binmek isteyen T.İ isimli genç, koşarak otobüse yetişmek isterken D100 karayolunda seyir halinde olan diğer araçların çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından güvenlik güçleri D100 karayolunda güvenlik tedbirleri aldı. T.İ.'nin cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.