Sarımsak üreticileri uyardı: "Yılbaşına doğru fiyatlar 70-80 liraya çıkacak"

Korona virüs salgınının patlak vermesiyle tüketimi artan ve kilo fiyatı 100 liraya kadar çıkan Taşköprü sarımsağında verim artışı olmasına rağmen fiyatlar, üretici ve tüketici memnun etmiyor. Üreticiler ise "Yılbaşına doğru fiyatlar 7080 liraya çıkacak" dedi.



Türkiye tüketiminin yüzde 25’ini karşılayan Taşköprü’de fiyatlar yüksel olması, üretici ve tüketicilerin olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Kastamonu’nun Coğrafi İşaretli ürünü Taşköprü sarımsağı, geçtiğimiz yıl verimin düşük olmasından dolayı 100 liraya kadar yükselmişti. Bu yıl verimin yüksek olmasına rağmen Taşköprü sarımsağı, boyutuna göre 30 ila 50 lira arasında alıcı bulurken, hem türeticisi hem de üreticisi fiyatların pahalı olmasından şikayet ediyor.



“Fiyatlar geçtiğimiz yıldan düşük”

Taşköprü’de yol kenarında ürettikleri sarımsakları satmaya çalışan çiftçi Mehmet Erdem, “Fiyatlar geçtiğimiz yıldan düşük. Geçtiğimiz yıl fiyatlar çok güzeldi. Bu yıl biraz düşük. Bu yıl Taşköprü’ye herhalde Çin sarımsağı giriş yapmış diyorlar. Ondan dolayı fiyatların düştüğünü söylüyorlar. Bu yıl sarımsakta verim güzel. Geçtiğimiz yıla bakaraktan verimimiz güzel. Fakat bu yıl 30 ila 35 lira arasında satıyoruz” dedi.



“Sarımsağı fiyatı bu yıl pahalı bile”

Taşköprü’de sarımsak üretimiyle uğraştığını belirten Hacı Muharrem Arslan ise bu yıl sarımsak verimin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Bu yıl sarımsakta verimde çok güzel. Hepimize hayırlısıyla şifa nasip etsin, hayırlısıyla yemeyi nasip etsin. Fiyatlarımızda bu yıl çok güzel. Ucuz değil sarımsak, hatta pahalı bile. Ama verdiğimiz emekle kafa kafaya denk geliyor. Yeter, Allah bin bereket versin. Sarımsağın fiyatı 30 liradan başlıyor, 50 liraya kadar satıyoruz. Sarımsağına göre, iriliğine göre değişiyor. Yoldan geçen çok sayıda insan duruyor, sarımsak alıyor” diye konuştu.



"Verim artmasına rağmen fiyatları pahalı buluyoruz"



Geçtiğimiz yıla göre fiyatları pahalı bulduklarını anlatan Hatice Sarıgöz, "Geçtiğimiz yıl sel ve dolu yağışlarından dolayı verim az oldu denildi pahalı satıldı. Bu yılda gazetelerden verimin fazla olduğunu okuduk ama yine pahalı. Bunun da pandemiden dolayı olduğunu düşünüyoruz. Fiyatlar biraz daha makul olabilir. Alım gücümüz kalmadı. Normal bir sarımsağı 30 ila 40 lira arasında alıyoruz" dedi.



“Vatandaş fiyatların pahalı olmasından şikayetçi ama bizimde yapabileceğimiz bir şey yok”

Vatandaşın sarımsak fiyatlarından sürekli şikayette bulunduğunu söyleyen Mustafa Özdemir de, “Sarımsak kendi mahsulümüz bizim. Fiyatlar bayramdan önce biraz iyiydi ama şu anda düşüşte. Dışarıdan ilçemize sarımsak girdiği için fiyatlar düşüyor. Sarımsağın işçiliği çok pahalı. Çok emek veriyoruz. Mart ayından bunu tek tek toprağa dikiyoruz, ondan sonra Temmuz ayında hasadını yapıyoruz. Çıkardıktan sonra da hala burada satışını yapmak için bekliyoruz. Bu el emeğiyle olduğu için bunun üretimi çok zor. Vatandaş bazen buraya geliyor, fiyatlar çok yüksek diyor. İstanbul’da 15 ila 25 lira arasında diyor. Burada siz pahalı satıyorsunuz diyorlar. Dışarıdan sarımsak geliyor, fiyatlar o yüzden pahalı. Vatandaş, bu yüzden bizim fiyatlarımızı biraz pahalı buluyor. Bunda bizimde yapabileceğimiz bir şey yok. Üretici olduğumuz için kendi mahsulümüzü değerlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



"Yılbaşına doğru fiyatlar 7080 liraya çıkacak"

Verimin de bu yıl iyi olduğundan bahseden Özdemir, “Bu yıl biraz kurak oldu. Yağışlar az oldu. Bu yüzden verimde biraz düşüş oldu. Mahsulden de belli oluyor. Şu anda 15 liradan da sattığımız var, 30 ila 35 liradan sattığımızda var. İstanbul’da yılbaşına doğru sarımsak fiyatları 7080 liraya kadar çıkacak. Geçtiğimiz yıl nasıl çıktıysa aynı şekilde yükselecek. Bizde zor durumda kalıyoruz. Satıyoruz ama bin bir türlü emek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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