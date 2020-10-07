Kuralları hiçe sayan 15 kişi kumar oynarken yakalandı Kiralık evde kumar oynayanları jandarma ekipleri suçüstü yakaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuralları hiçe sayan 15 kişi kumar oynarken yakalandı Kiralık evde kumar oynayanları jandarma ekipleri suçüstü yakaladı

İHA

Kuralları hiçe sayan 15 kişi kumar oynarken yakalandı Kiralık evde kumar oynayanları jandarma ekipleri suçüstü yakaladı

Kastamonu'da kiraladıkları evde kumar oynarken, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 15 kişiye, pandemi kurallarını hiçe saydıkları gerekçesiyle 47 bin 250 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Budamış Mahallesi’nde bulunan kiralı bir evde kumar oynandığını tespit etti. Yapılan operasyonda kumar oynayan 15 kişi suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramada kumar masası, kumar oynamada kullanılan çok sayıda malzeme ile 49 bin 345 TL nakit para ele geçirildi. Mutfak dolabında ise 14 adet uyuşturucu hap bulundu. Daireyi kiralayan ve kumar oynatan kişiler hakkında adli işlem başlatılan operasyonda gözaltına alınan 15 şahsa ise ilgili kanunlara muhalefet suçlarından 47 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca 15 kişi hakkında pandemi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle de işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı yenilenmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı yenilenmeye devam ediyor
Kastamonu’daki orman yangınları söndürüldü
YEREL HABERLER Kastamonu’daki orman yangınları söndürüldü
Kastamonu’da DEAŞ Operasyonu: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da DEAŞ Operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Sarımsak üreticileri uyardı: "Yılbaşına doğru fiyatlar 70-80 liraya çıkacak"
YEREL HABERLER Sarımsak üreticileri uyardı: "Yılbaşına doğru ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X