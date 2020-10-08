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Kastamonu'da denetimlerde 1 milyon 424 bin lira ceza kesildi

İHA

Kastamonu'da denetimlerde 1 milyon 424 bin lira ceza kesildi

Kastamonu'da, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bin 230 kişiye toplam 1 milyon 424 bin 78 lira idari para cezası uygulandı.
Kastamonu'da son bir ayda korona virüs denetimlerinde, pandemi kurallarına uymayanlara ceza yağdı. 1 Eylül7 Ekim tarihlerinde yapılan denetimlerde, maske takmayan bin 28, sosyal mesafeye uymayan 87, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 83, sigara yasağına uymayan 32 kişi hakkında idari işlem uygulandı.
Toplam bin 230 kişiye 1 milyon 424 bin 78 lira idari para cezası kesilen denetimlerde, karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 69 kişi hakkında ise TCK'nin 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu. Denetimlerde ayrıca 14 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunma sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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