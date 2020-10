Coğrafi işaretli Tosya pirincinin hasadı başladı Kaymakam Pişkin: “Tosya pirincinde yüzde 300 saha artışı sağladık” "Dünyanın en lezzetli, en nitelikli pirinçlerinden biri"

– Kastamonu'da Türkiye'nin önemli pirinç ekim merkezlerinden Tosya ilçesinde coğrafi işaretli Sarıkılçık pirincinin hasadı başladı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 9 bin 840 dekar alana ekimi yapılan Coğrafi işaretli Sarıkılçık Pirincinin hasadı başladı. Çiftçiler, biçerdöverler ile başlattıkları hasat mevsiminden 7 bin 239 ton çeltik üretiminin yapılması hedefliyor. 2017 yılında 3 bin 833 dekar alanda yapılan çeltik ekiminin yapıldığı Tosya'da ekili alanlar, 2020 yılında ise 9 bin 800 dekara ulaştı. 4 yıl içerisinde çeltik üretimine ayrılan tarımsal sahaların yüzde 300 oranında artış gösterdiği Tosya'da çeltik üretiminin her geçen yıl daha da arttırılması hedefleniyor.



"Dünyanın en lezzetli, en nitelikli pirinçlerinden biri"

Çeltik tarlalarında mahsullerini hasat eden çiftçileri ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ise çiftçilere bereketli hasat dönemi dileyerek taleplerini dinledi. Ziyarette Sarıkılçık pirincinin tarladaki durumu hakkında bilgiler alan Kaymakam Deniz Pişkin, çeltik üretiminin her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi. Hasat başlangıcında konuşan Deniz Pişkin, “Tosya’da Sarıkılçık Pirincimizin ilk hasadı için bugün Akbük Köyümüzü ziyaret ettik. Esasen çeltik hasadı daha erken başlamasına rağmen Tosya’ya özgü bir tür olan Sarıkılçığın ekimi daha geç yapıldığı için hasadına da daha geç başlanıyor. Bildiğiniz gibi Sarıkılçık Pirinci Ilgaz Dağının soğuk sularıyla olgunlaşan ve özellikle Tosya’nın Aşağı Ova Köylerinde yetişen Tosya’ya has bu anlamda da coğrafi işaretini aldığımız karbonhidrat yönünden de oldukça düşük, şeker hastalarının da kolayca tüketebileceği ve tercih edilen dünyanın en lezzetli, en nitelikli pirinçlerinden biri. Biz Tosya’da genel anlamda çeltik üretimini desteklemekle birlikte özelde de Sarıkılçığın daha geniş bir ekim alanı bulmasını, daha yüksek bir rekolteye ulaşması için çabalarımızı bu anlamda da yoğunlaştırıyoruz” diye konuştu.



4 yılda çeltik üretiminde yüzde 300’lük saha artışı

Bu yıl 9 bin 840 dekar alanda tahminen 7 bin 239 ton çeltik üretiminin yapılmasının planlandığını anlatan Kaymakam Pişkin, “Bu yılki sayılarımız şöyle; toplamda Tosya’da 2020 yılında 342 üretimiz 2740 parselde çeltik üretimi yaptı. İlçemizde bu yıl 9 bin 840 dekar alanda tahmini 7 bin 239 ton çeltik üretimi yapıldı. Bu 7 bin 200 tonun yaklaşık 630 tonu da Sarıkılçık pirinci. Sarılıkçık pirincinin ekim alanı da bin 578 dekar alana tekabül ediyor. Çeltik ekiminde 4 yıl içerisinde yüzde 300 artış sağladık. Özellikle 2017 yılında 3 bin 833 dekar alanda yapılan çeltik ekimi, 2018 yılında 6 bin 500 dekara, 2019 yılında 6 bin 700 dekara 2020 yılında da 9 bin 800 dekara ulaşmış bulunuyor. Yani demektir ki 4 yıl içerisinde çeltik üretimine ayırdığımız tarımsal sahalar yüzde 300 oranında artış göstermiş. Bizim bu konuda Tosya’da göreve başladığımızdan günden beri ortaya koyduğumuz, Tosya’nın sadece bir sanayi şehri olarak anılması ya da sanayiden ekmeğini yemesi değil, aynı zamanda tarımsal değerlerini ön plana çıkarması, bir tarım şehri olmasından çiftçinin de bu anlamda kalkındırılmasından önemsediğimiz çalışmaların güzel bir sonuç verdiğini görüyoruz. Bundan çok memnunuz" şeklinde konuştu.



"Kızlar Yolu Barajıyla sulama sorunu ortadan kalkacak"

Çiftçilere verdikleri desteklere devam edeceklerini ifade eden Pişkin, "Her yıl çiftçimize yapmış olduğumuz özellikle kanal temizliklerinin önümüzdeki yıl da süreceğini, hatta tohum anlamında da, mazot anlamında da çiftçimize Köylere Hizmet Götürme Birliğimizin araçlarını da kullandırdığımızı belirtmek ve ifade etmek istiyorum. Bundan sonra da devam edeceğiz. İnşallah bu çıkış son dört yıllık yakaladığımız bu çıkış, yüzde 300’e yakın artış bundan sonrada devam eder hız kesmeksizin. Ben inanıyorum ki özellikle toplulaştırmadan sonra ve sulama sorunundan sonra şuan çeltik üretim yönünden tarımsal üretiminin önünde iki önemli engel birisi toplulaştırma birisi sulama. Her ikisi de Kızlar Yolu Barajıyla sulama sorunu ortadan kalkacak. İnşallah toplulaştırma da zamanla bize sıra geldikçe bu sorun da ortadan kalkmış olacak ve Tosya çeltik üretiminde Türkiye’nin en iddialı en sayılı şehirlerinden birisi haline gelecek. Yeni hasadımızın, yeni ürünümüzün çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Sırıkılçık pirincimizin hasadı devam ediyor”

Çiftçilere bereketli bir hasat mevsimi dileyen Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken ise, şunları kaydetti:

"Tosya Sarıkılçık pirincinin hasadının başlaması hasebiyle Akbük köyümüze ziyarete geldik. Burada hasadımız devam ediyor. Hasadımızın çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hasadımızdaki verimin iyi olduğunu öğrendik çiftçilerimizden. Allah inşallah bereketini artırır. Tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlar diliyorum.”

Kaymakam Pişkin’in sahadaki incelemesine Kaymakam Refikliği Stajyeri Fatih Yıldız, İlçe Orman ve Tarım Müdürü Çavdar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Keçeci, Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken ve Akbük Köyü Muhtarı Hayrettin Gül de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.