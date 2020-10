3 yılda 20 kişi ağaçtan düşerek ölünce jandarma önlem projesi geliştirdi Kazalarda hayat kurtaran emniyet kemeri, ağaçtan düşme ölümlerini engelleyecek Jandarmanın projesiyle ağaçtan düşme sonucu ölümler ve yaralanmalar engellenecek Jandarmadan “Ağaçtan Düşme Olaylarını Önleme” projesi

Kastamonu’da jandarmanın projesi sayesinde ağaçtan düşme sonucu yaşanan ölümlerin önüne geçilmesi planlanıyor. Proje kapsamında ilk etapta 385 kişiye ağaca tırmanmalarında kullanılmak üzere emniyet kemeri dağıtılacak.

Kastamonu’da son 3 yılda 300 kişinin ağaçtan düşerek yaralanması akabinde de ölümlerin yaşanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Ağaçtan Düşme Olaylarını Önleme” projesi geliştirildi. Ağaçtan düşme sonucu ölüm ve yaralanmaların her yıl azalmadan devam etmesi nedeniyle ilk etapta 384 köyden 385 kişiye emniyet kemeri kullanımı öğretilecek, kemerler de ücretsiz dağıtılacak. Projenin tanıtılması nedeniyle Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, beraberindeki personelle birlikte merkeze bağlı Dere köyünü ziyaret etti. Ziyarette köylülerle bir araya gelen Avkıran, uygulamalı olarak emniyet kemerinin tanıtımını yaptı, ardından köylülere emniyet kemerinden dağıttı.



“Son 3 yılda ağaçtan düşme sonucunda 20 vatandaşımız hayatını kaybetti”

“Ağaçtan Düşme Olaylarını Önleme” projesinin Kastamonu Valiliği’nin onayıyla başlatıldığını belirten Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, “Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen olayları analiz ettiğimizde kazaen yaralanma olaylarında özellikle yüksekten düşme ve ağaçtan düşme olaylarının yoğun teşkil ettiğini gördük. Her yıl özellikle bu aylarda kestane ve ceviz toplamak için ağaca çıkan vatandaşlarımız maalesef ağaçtan düşmekte, b olayda ölüm ve yaralanmalara sebebiyet vermektedir. Olayları incelediğimizde 2018 yılından itibaren 2 yıl 10 aylık bir dönem içerisinde jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 300 yüksekten düşme olayının meydana geldiğini, bu olaylarda da 20 vatandaşımızın maalesef hayatını kaybettiğini, 280 vatandaşımızın da yaralandığını tespit ettik. Hatta yaralanan vatandaşlarımızın büyük bir kısmının da maalesef sakat kaldığını belirledik. Bunun üzerine Sayın Kastamonu Valimiz Avni Çakır’ın talimatlarıyla bir proje başlattık. Projemiz yüksekten düşmeleri ve ağaçtan düşmeleri önlemek, bu düşmeleri de en aza indirmek. Ölen veya yaralanan vatandaş sayımızı en aza indirmek. Bu maksatla sayın valimizin de onayıyla Kastamonu İl Özel İdaresinden bir bütçe ayrılarak vatandaşlarımıza bu olaylarda alınacak tedbirler için emniyet kemeri, emniyet halkası ve emniyet ipi alınması sağlandı. Bu kapsamda aldığımız malzemeleri biz, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak köylerimizde dağıtmaya başladık” dedi.



“384 köyümüzde 385 kişiye emniyet kemerinin dağıtımını yaptık”

Emniyet kemerinin, emniyet halkasının ve emniyet ipinin ücretsiz dağıtıldığına işaret eden Avkıran, “Toplam 384 köyümüzde 385 emniyet kemerimizi bizler, vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yine de bu malzemelerden kendilerine ulaşmayan vatandaşlarımıza talep etmeleri durumunda emniyet kemerleri dağıtacağız. Amacımız özellikle sonbahar aylarında ceviz ve kestane ağaçlarından, ıhlamur ağaçlarından düşerek ölüm ve yaralanma olaylarını azaltmak, bunun yanında yine yükseklerde çatı onarımı, bina onarımı yaparken düşün ölüm veya yaralanma olaylarını azaltmak. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.



“2 yılda yüzde 25 oranında ağaçtan düşme olaylarının önüne geçmeyi planlıyoruz”

2 yıl içerisinde yüzde 25 oranında ağaçtan düşme olaylarının önüne geçmeyi planladıklarını anlatan Avkıran, “Pilot uygulama olarak 384 köyümüzde 385 kişiye emniyet kemeri, emniyet halkası ve emniyet ipi dağıttık. Meydana gelen olayları 2 yıl içerisinde yüzde 25 oranında azaltmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.



“Bu emniyet kemeri sayesinde ağaçtan düşme olaylarının minimuma ineceğini düşünüyorum”

Dere Köyü Muhtarı Hasan Kalenderoğlu ise “Yıllardır bu konu hakkında defalarca görüşüldü, yapıldı, konuşuldu ama hiçbir şekilde bir önlem alınamamıştı. Şuan için bu uygulama bizim için çok iyi olacağını düşünüyorum. Biçim bu konuda çok can kaybımız oldu. Felç kalan oldu, yatalak hastalıklara yakalananlar oldu bu cevizlerden düşmeler yüzüne. İnşallah bu emniyet kemeri sayesinde bunu minimum seviyeye düşüreceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Ağaçtan düşmem sonucu kaburgalarım kırıldı, 6 ayda iyileşebildim”

Daha önceden ağaçtan düşmesi sonucu yaralanan ve 6 ay tedavi gören Hasan Yiğit de şunları söyledi: “Cevizden düşme olayında ben kendim mağdur oldum. Ceviz ağacından 7 metre yükseklikten düştüm. Bir süre askıda kaldım. Askıda 5 dakika falan kaldıktan sonra aşağıya düştüğümde ne olacağının hesabını yaptım. Dizlerimin üzerine düştüm ve kaburgalarım kırıldı. Emniyet kemerim olsaydı bu kaza olmazdı, yaralanmazdım, böyle bir şey yaşamazdım. Hastanede yattım 1 gün 1 gece, ondan sonra taburcu olunca evde 6 ay tedavim sürdü. Emniyet kemerim olsaydı düşmezdim ya da yaralanmazdım. Sağ olsun komutanlığımız bizlere emniyet kemerini dağıtıyor. Böyle bir kemer olduğunu bizler bilsek de önemsemiyorduk, kullanmadık. Ağaçtan düşünce de cezasını çektik. Artık ağaca çıktığımızda emniyet kemerini kullanıyoruz. Kimse ağaca kemersiz çıkmasın, ben çıktım, darbesini aldım, 6 ayda ancak iyileşebildim. Ağaçtan düşme nedeniyle ölümler oluyor, yaralanmalar oluyor, sakat kalanlar oluyor, bu yüzden emniyet kemersiz ağaca çıkmasınlar.”



Son 2 yılda 300 kişi ağaçtan düştü

Kastamonu’da jandarmanın sorumluluk alanında 2018 yılında 82, 2019 yılında 142, 2020’ın ilk 9 ayında ise 76 olmak üzere toplam 300 ağaçtan düşme olayı yaşandı. Bu olaylarda ilk anda 20 kişi hayatını kaybetti. Ölümleri engellemek için hazırlanan proje ile köylülere, jandarma personeli tarafından emniyet kemeri, emniyet ipi ve emniyet halkasının kullanılma şekli uygulamalı olarak anlatıldı.

