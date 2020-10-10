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Pirinç satmak için gelen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı Yoldan çıkan minibüs, 50 metre yükseklikten tarlaya uçarak ağaca takıldı: 1 ölü, 4 yaralı

İHA

Pirinç satmak için gelen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı Yoldan çıkan minibüs, 50 metre yükseklikten tarlaya uçarak ağaca takıldı: 1 ölü, 4 yaralı

Geçtiğimiz günlerde hasadına başlanılan Coğrafi işaretli Tosya Sarıkılçık pirincini satmak için Tosya’dan Kastamonu’ya gelen aile, Yukarı Elyakut köyü mevkisinde 50 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Ağaca takılarak duran minibüsün sürücüsü öldü, aileden 3’ü çocuk 4 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Tosya ilçesinde hasadına başlanılan Coğrafi işaretli Sarıkılçık pirincini satmak için Tosya’dan Kastamonu’nun il merkezine gelmekte olan 37 yaşındaki Metin Ulaş idaresindeki 37 KK 912 Ford marka minibüs, Yukarı Elyakut köyüne geldiği sırada sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yol kenarında bulunan bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole uçan minibüs, ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan minibüsün sürücüsü Metin Ulaş, olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Selda (34), Rüveyda (7), Sefure Meltem (15) ve Mustafa Sefa (11) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, minibüste sıkışan sürücü Metin Ulaş ise, olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılarak hastanenin morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma ve trafik polisi ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alırken incelemelerde bulundu. Sağanak yağışında etkili olduğu bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı da incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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