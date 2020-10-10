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'Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular' belgeseli tamamlandı  

DHA

'Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular' belgeseli tamamlandı  


Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), (DHA)KASTAMONU´nun İnebolu ilçesinde Kurtuluş Savaşı'ndaki milli mücadele yıllarında Rusya ve İstanbul´dan gemilerle İnebolu´ya getirilen cephanelerin cepheye taşınmasında büyük fedakarlık gösteren İnebolu kayıkçılarının ve halkının kahramanlık mücadelesi belgesel haline getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hazırlanan, çekilmleri 1 hafta süren 'Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular' adlı belgeselde, İnebolu halkından 180 kişi gönüllü olarak rol aldı. Yönetmen Yılmaz Kıvanç´ın belgesel projesinde, görüntü yönetmeni Emre Pekçakır, yönetmen yardımcısı Ömer Taha Çelik, kostüm şefi Sedef Aysel, sanat yönetmeni Ertuğrul Aysel, ses operatörü teknisyen İlker Eker ve kamera asistanı Alaattin Taşçı görev aldı. 
Yönetmen Yılmaz Kıvanç, 1920-1922 yılları arasında İstiklal Mücadelesi döneminde İnebolu´da yaşanan kahramanlık destanını belgesele dönüştürdüklerini söyledi. Kıvanç, "Burada kayıkla kağnının hikâyesi ve İnebolu halkı ile İnebolu kadınlarının mücadelesi var. Bununla ilgili o döneme ait bazı olaylarla ilgili canlandırmalar yaptık. Bir hafta süren çekim sürecinin buradaki son çekimle sonlandırıyoruz. Burada geceli, gündüzlü çalıştık. Kadınlar ile birlikte dağda kağnılar çektik, beylerimiz ile beraber denizde yine o dönemdeki gibi kayıklarımızla karaya mermi taşıdık. Aslında bir nebze o dönemin ruhunu, o dönemin olaylarını bir haftada İnebolu´da bu halk ile beraber yaşadık. Çok güzel geçti ve gayet verimli oldu" dedi.  
ŞERİFE BACI SAHNESİ KIŞIN
Cephane taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı sahnesi için kışın da çekim yapacaklarını belirten Kıvanç "Filmimizin çekimlerini tamamlandık ve artık kurgu ve renk, ses, müzik gibi süreç çalışması olacak ve ortalama 1,5-2 ay süreç sonrasında bitirmeyi hedefliyoruz. Fakat bizim daha kışın karda yapmak istediğimiz bir Şerife Bacı canlandırma çekimi var. Onu da ekledikten sonra filmi tamamen bitirmiş olacağız. O çekimi tamamlamadan film bitmiş sayılmayacak. O sahneyi koymadan 'bitti' demeyeceğiz. Bu proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü´nün desteği ile ilk adımı atıldı" ifadesini kullandı. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Kastamonu Barış İLYASOĞLU
2020-10-10 19:37:14

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