Daday’da yola inen ayı vatandaşlar tarafından fotoğraflandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ormanlık arazide birden yola çıkan ayı, o sırada arabasıyla yoldan giden bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.

Daday ilçesi Ballıdağ mevkiinde arabası ile ormanlık alanda gezinti yapan Mehmet Yücel'in karşısına aniden ayı çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan ayı yavrusunu gören Yücel, cep telefonu ile ayıyı görüntüledi. Sosyal medyada yayınlanan resimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.