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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına gıda kolisi hediye paketi

İHA

Kastamonu’da koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına gıda kolisi hediye paketi

Kastamonu’da faaliyet gösteren bir gıda firması, sağlık çalışanlarına korona virüs (Covid19) salgınında özverili çalışmaları için teşekkür etmek amacıyla içerisinde gıda maddelerinin bulunduğu paketleri hediye etti.
Kastamonu’da faaliyet gösteren bir firması, korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve yanlarında olduklarını göstermek için hediye gıda paketi hazırladı. İçerisinde kahvaltılık ürünlerinin bulunduğu 250 adet hazırlanan gıda paketleri, kamyona yüklenerek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada kamyonlardan indirilen hediye paketler, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Halim Şekerlioğlu ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Erkan Türkmen’e teslim edildi.
Firma sahibi Erdal Mustafacıoğlu, gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla ile çalışan sağlık çalışanlarına verilmek üzere 250 adet hediye paketlerini hastaneye teslim ettiklerini belirterek, “Korona virüs (Covid19) pandemi sürecinde, tüm ülkede yaşanan salgına gece gündüz demeden büyük özveriyle işlerinin başında olan kahraman sağlık çalışanlarımız için 250 adet gıda kolisi hazırlayıp verdik. Bu süreçte katkı ve desteğini esirgemeyen Teksüt Süt Mamulleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık’a ve bizlere ve tüm vatandaşlara her konuda yardımcı olan ve pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar gösteren, verdikleri emekleri ve gayretlerinden dolayı sağlık çalışanlarımıza firmamız adına çok teşekkür ediyoruz. Bizler bugün olduğu gibi bundan sonra da her zaman sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutmaları için yanında olacağız, destek ve katkılarımızı da her zaman sürdüreceğiz” dedi.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Halim Şekerlioğlu ise, “Firmalarımıza pandemi sürecindeki katkı ve destekleri ile Covid19 Polikliniği sağlık çalışanlarımıza yapmış oldukları gıda kolileri için ve bu duyarlı davranışları için teşekkür ediyoruz. Bunları sağlık çalışanlarımıza dağıtacağız” diye konuştu.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmet Müdürü Erkan Türkmen de, “İlimiz, ülkemiz ve dünya da yaşanan pandemi süreci hala devam ediyor. Bu süreçte firmalarımız Covid19 sağlık çalışanlarının yanında oldukları ve yapmış oldukları katkı ve destek için teşekkür ediyoruz. Bu gıda kolilerini sağlık çalışanlarımıza da dağıtacağız” şeklinde konuştu.

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