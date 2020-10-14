GMG Kastamonuspor’da 5 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor’da teknik heyetten 1 kişi, 1 futbolcu ve 3 personelin korona virüs testi pozitif çıktığı belirtildi.

GMG Kastamonuspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pendikspor ile bugün oynanacak maç öncesi teknik heyet, futbolcu ve personele korona virüs testi uygulandığı ifade edildi. Açıklamanın devamında, “Yapılan test sonucu teknik heyetimizden 1, sporcularımızdan 1 ve personelimizden 3 kişinin testi pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 5 kişinin tedavi ve izolasyon süreci başlamış olup gerekli önlemler alınmıştır” denildi.

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