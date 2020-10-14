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Genç Fikirlerin Yarıştığı Vocathlon 2020 programı başvurulara açıldı

İHA

Genç Fikirlerin Yarıştığı Vocathlon 2020 programı başvurulara açıldı

TR82 Bölgesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından düzenlenen Vocathlon 2020 Programı başvurulara açıldı.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı” kapsamında düzenlenen “Vocathlon 2020: Mesleki Girişim Maratonu” programı, Aralık ayının 46 tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl ikincisi düzenlenecek program ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulması için, gençlerin çevrelerindeki sorunları tanımaları, bu sorunlara yönelik çözümler geliştirerek iş ve proje fikirleri geliştirmeleri amaçlanıyor. Gençlerin fikirlerini gerçeğe dönüştürme yolunda tüm basamakları yaşayarak görmelerini, fikirlerinin sektörün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağını ölçebilmelerini sağlayan Vocathlon Programı’na katılmak isteyen gençler başvurularını internet üzerinden 1218 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabilecekler.
Vocathlon 2020 Programı kapsamında sürdürülebilirliğinin sağlanması ve geliştirilecek iş ve proje fikirlerinin başarılı sonuçlara ulaşabilmesi amacıyla başarı elde eden takımlar ödüllendirilecek. Bu amaçla jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında dereceye giren ilk üç takıma, bir sonraki yıl aynı iş fikri ve projeyle ulusal veya uluslararası yarışmalara katılım sağlamak, ticari amaçlı prototip geliştirmek üzere Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından maddi destek sağlanacak. Ayrıca Kastamonu Teknokent tarafından mansiyon ödülü olarak yine bir sonraki yıl içerisinde bir projeye patent desteği sağlanacak ve dereceye giren ilk üç takımın iş fikirleri Kastamonu Teknokent Girişim Vadisi Kuluçka Merkezi tarafından düzenlenecek olan hızlandırma programına doğrudan katılma imkânı sunulacak.
KUZKA ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, TR82 Bölgesinde bulunan meslek liselerinden alınacak başvurular, yapılacak değerlendirme sonrasında değişen teknolojiyi yakından takip eden, takım çalışması yapabilen, motivasyonu yüksek, dinamik, yenilikçi ürün ve hizmet tasarımı üzerine projelerde aktif olarak çalışan 10 öğretmenin ve 50 öğrencinin programa takımlar halinde katılması hedefleniyor.

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