Tosya’da jandarma binasının temeli atıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde inşa edilecek olan jandarma hizmet binasının temeli atıldı.

Geçtiğimiz günlerde yer teslimi yapılan Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası inşaat alanında kısa sürede hafriyat çalışmasını tamamlayan yüklenici firma binanın temelini attı. Temel atma töreninde konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’in katılımıyla yapılan temel atma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Kaymamak Deniz Pişkin hayırlı olsun dileklerini ileterek; “Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binamızın temel betonu bugün atarak inşaat çalışmalarına "Bismillah" dedik. İnşallah bir yıldan daha az bir sürede içine girebileceğiz. İlçemize Hayırlı olsun” diye konuştu.

Temel atılmasında Kaymakam Deniz Pişkin’e Kaymakam Refiki Fatih Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül eşlik etti.

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