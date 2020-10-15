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Muhtar, evinde interneti olmayan öğrenciler için köye sınırsız internet bağlattı Bağlanan internet ile köy camii öğrencilerin EBA merkezi oldu Evinde internet olmayan öğrenciler derslerini köy camiinden takip ediyor Cami bahçesinde ders yapan çocuklara ikram yapıyor

İHA

Muhtar, evinde interneti olmayan öğrenciler için köye sınırsız internet bağlattı Bağlanan internet ile köy camii öğrencilerin EBA merkezi oldu Evinde internet olmayan öğrenciler derslerini köy camiinden takip ediyor Cami bahçesinde ders yapan çocuklara ikram yapıyor

Kastamonu’nun Küre ilçesine köy muhtarı, evinde interneti olmayan öğrencilerin derslerini kaçırmaması için köye sınırsız internet bağlatarak köy camiini EBA merkezine dönüştürdü. Muhtar, ders için cami avlusuna gelen öğrencilere aynı zamanda da ikramlar yapıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle 20202021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Milyonlarca öğrenci derslerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata göre hazırladığı EBA üzerinden takip ediyor. Ancak bazı bölgelerde yaşayan öğrenciler internet konusunda yeteri kadar şanslı olmuyor. Bu kapsamda Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Çatak köyünde internet alt yapısı olmadığı gerekçesiyle internet verilemeyince köyde ikamet eden çocuklar, derslerinden geri kalınca köy muhtarı harekete geçti. Çatak Köyü Muhtarı Abdülkerim Güler, internet olmadığı için derslerinden uzak kalan öğrenciler için köye sınırsız internet bağlattı. Bağlanan internet sonrasında köy camiinde oluşturulan alanda, evinde internet olmayan öğrenciler EBA sistemine bağlanarak derslerini takip etme imkanına kavuştu. Köyde bulunan 10 öğrenci, muhtar Güler'in desteği ile camide kurulan alana gelerek derslerine bağlanmak için ücretsiz bir şekilde sınırsız internetten faydalanıyor.

İnternet hizmeti sunduğu öğrencilere ikramlar yapıyor
Küre ilçesine bağlı Çatak Köyü Muhtarı Abdülkerim Güler, internet alt yapısı olmadığı gerekçesiyle bir süredir köylerine internet bağlatamadı. Pandemi döneminde de köyde yaşayan çocukların eğitimden mahrum kalmasına gönlü razı olmayan Köy Muhtarı Güler, köylülerin de desteği ile köy camisinin yanına EBA destek ünitesi kurdu. Özel çaba göstererek bir GSM firması ile anlaşan Köy Muhtarı Abdülkerim Güler, köye getirdiği interneti çocukların hizmetine sundu. Havaların güzel olduğu zamanlar köy camisinin avlusunda, havaların kötü olduğu zaman da köy camisinde çocukların ders çalışmasını sağlayan Köy Muhtarı Güler, ayrıca ders yapan çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuyor. Şu anda köyde ikamet eden ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 10 çocuğun uzaktan eğitim gördüğü Çatak köyünde çocuklar, ayrıca derslerinde birbirlerine yardımcı da oluyorlar.

Köydeki 10 öğrenci muhtar sayesinde derslerinden geri kalmıyor
Köylerine 1,5 yıldır internet getirmek için çaba sarf ettiklerini söyleyen Çatak Köyü Muhtarı Abdülkerim Güler, “Köyümüzde internet alt yapısı olmadığı için yaklaşık 1,5 yıl önce müracaat ettik. Birçok yere gittik. İnternet alt yapısı olmadığını gerekçe göstererek internet köyümüze bağlanmadı. En son pandemi döneminde köyümüzden okula giden öğrencilerimiz okula gidemeyince bizde GSM firmalarıyla görüşerek bir GSM firmasından köyümüze internet hizmeti sağladık Çatak Köyü Muhtarlığı olarak. Şu anda öğrenci kardeşlerimiz Çatak köyünde havaların güzel olduğu zamanlar camimizi avlusunda açık havada, havaların kötü olduğu dönemlerde de camimizin alt katında derslerini yapabiliyorlar. EBA TV’den, EBA’nın programlarını takip edebiliyorlar. Uzaktan eğitim sistemine de bağlanarak canlı derslere katılabiliyorlar. Bizde Çatak Köyü Muhtarlığı olarak köyümüzün geleceği olan öğrenci kardeşlerimize böyle bir hizmeti sunduk. Çocuklarımız internet olmadığı için çok mağduriyet yaşıyorlardı. Bana gelip Kerim abi, derslerimize erişemiyoruz. Okulumuza gidemiyoruz. Ne yapmamız lazım diyorlardı. Bizde böyle bir çözüm bulduk. Şu anda öğrencilerimiz çok ta memnunlar” dedi.

Öğrenciler camiden EBA'ya bağlanıyor
Çatak köyünde 10 öğrencinin şu anda camiye gelerek internet hizmeti aldığını belirten Güler, “Öğrencilerimizin internet hizmetini sağladık ancak öğrencilerimizin ellerinde yeteri kadar akıllı telefon ya da bilgisayarları yok. Bu konuda da hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz. İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere toplamda köyümüzde okula giden 10 öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerimizin hepsi camimizde internet hizmetinden faydalanabiliyorlar” diye konuştu.

“Muhtarımız sağ olsun onun sayesinde”
Muhtarlarının sayesinde derslerinden geri kalmadıklarını ifade eden Tuğçe Akyüz adlı öğrenci ise, “Virüsten dolayı okula gidemiyoruz. Bu yüzdende derslerimizi yapamıyoruz. Köyümüzde alt yapı olmadığı için internete giremiyoruz. Canlı derslerimizi takip edemiyoruz. Muhtarımız sağ olsun onun sayesinde artık internete girebiliyoruz. Derslerimizi artık takip edebiliyoruz. Ayrıca biz, burada kendi aramızda bilemediğimiz, çözemediğimiz soruları da birbirimize sorup yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Derslerimizi yapamadığımız için diğer arkadaşlarımızdan geri kalıyorduk”
İnternet olmadığı için derslerini takip edemediklerini belirten ortaokul öğrencisi Muhammed Can Akyüz de, “Önceden köyümüzde hiç internet yoktu. Şimdi ise internetimiz var. Derslerimize internet olmadığı için giremiyorduk. Diğer arkadaşlarımızdan hep geride kalıyorduk. Şimdi internetimiz var, sağ olsun muhtarımız internet bağlattırdı. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Derslerimi çok rahat bir şekilde yapabiliyorum”
Köylerine bağlanan internet sayesinde derslerini çok rahat bir şekilde yapabildiğini ifade eden lise öğrencisi Tuğba Akyüz ise şöyle konuştu: “Köyümüzde internet yok, bu sıkıntıdan dolayı derslerimizi takip edemiyorduk. Ama sağ olsun muhtarımız köyümüze bir şekilde internet bağlattırdı. Artık derslerime çok rahat bir şekilde girebiliyorum. Canlı derslerimi takip edebiliyorum. EBA’daki videoları da izleyebiliyorum sıkıntısız bir şekilde. Muhtarımıza teşekkür ediyorum.”

“Çocuklarımız, camimizin avlusunda internete bağlanarak EBA’dan derslerini yapabiliyor”
Çocuklarının derslerini takip edebilmesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Musa Özçelik adlı veli de şu ifadeleri kullandı: “İki çocuğum okula gidiyor. Okullar virüs nedeniyle kapalı, okula gidemedikleri için evden ders göremiyorlardı. Köyümüzde internet yoktu. Muhtarımız köyümüze bir sistem bulup internet bağlattırdı. Çocuklarımız, camimizin avlusunda internete bağlanarak EBA TV’den derslerini artık takip edebiliyorlar."

“İnternet olmadığı için derslerinden çocuklarım çok geri kaldı”
İki kızının liseye okula gittiğine işaret eden velilerden Hatice Akyüz de, şunları söyledi: “İki tane kızım var, Lise 3’üncü sınıfa gidiyorlar. İnternet olmadığından dolayı derslerine giremiyorlar. Derslerinden hep geri kalıyorlar. Bir türlü internet olmadığı için ders yapamıyorlar. Muhtarımız internet bağlattı, oradan girebiliyorlar ama derslerinden çok geri kaldılar. Sınavlarını yapamadılar. Onun biz destek istiyoruz. Şu anda telefondan giriyorlar, yeni geldi internet o yüzden ders yapmaya ancak başladılar. İnternet geleli 2 hafta oldu.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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