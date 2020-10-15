Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 112 bin lira ceza kesildi

Kastamonu'da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde 97 kişiye 112 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.
Kastamonu'da 814 Ekim tarihlerindeki denetimlerde maske takmayan 79, sosyal mesafeye uymayan 6, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 5, sigara yasağına uymayan 7 kişi hakkında idari işlem uygulandığı açıklandı. Denetimlerde ayrıca 97 kişiye 112 bin 20 lira idari para cezası uygulandığı, karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 5 kişi hakkında ise TCK'nin 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.