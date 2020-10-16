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Bakan Kasapoğlu, gençlerle ve Boks Milli Takımı'yla bir araya geldi Bakan Kasapoğlu, Erkek Boks Milli Takımı'na başarılar diledi

İHA

Bakan Kasapoğlu, gençlerle ve Boks Milli Takımı'yla bir araya geldi Bakan Kasapoğlu, Erkek Boks Milli Takımı'na başarılar diledi

Kastamonu’yu ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde gençlerle bir araya gelip sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada gençlere sporun öneminden bahsetti.
Sporun herkesin en vazgeçilmezlerinden biri olması gerektiğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Düzenli spor yapanları tebrik ediyorum. Spor yapma oranı ne yazık ki istediğimiz düzeyde değil. Hep ifade ediyorum, projelerimizde de bu şekilde, amacımız sizleri spora alıştırabilmek, sporu erişilebilir kılmak" dedi.
İnsanın her gün üzerine yeni bir şeyler koyması gerektiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "İki günü eşit olan ziyandadır. İnancımız, medeniyetimiz gereği biz her gün kendimizi geliştirmekle mükellefiz. Beşikten mezara kadar, hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, bahanenin arkasına gizlenmeden verilen imkanları en iyi şekilde değerlendirmekle mükellefiz. Bunun sorumluluğunu hepimizin omzunda. Burada çok güzel tesisler, çok güzel gençlik merkezimiz var. Gitmeyen sporcu arkadaşlarımızı gençlik merkezimizle tanıştıralım" diye konuştu.
2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Bunun akabinde gönüllülük her yıl olsun dedik. Biz gönlü geniş bir milletiz. Yardımlaşmayı, hayırseverliği yüreğinde yaşayan ve bunu hayatında kültür olarak benimsemiş bir milletiz. İnanıyorum ki gönüllülük kültürünü siz gençlerimizle ve toplumumuzla daha diri tutma adına önemi mesafeler alacağız."

"Kendinizi geliştirmeniz lazım"
Gençlerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Sizlere ulaştırdığımız kitaplarımızı alıp okuyacağız. Bize haber vereceksiniz, yenisini göndereceğiz. Sanal ortamın cazibesine kendimizi kaptırmayacağız. İnternetten elbette faydalanacağız ama okuyacağız, sanatla ilgileneceğiz. Büyüklerimizi dinleyip tecrübelerinden yararlanacağız. Yarınlara daha güçlü yürüyeceğiz. Sizler, yarınların anne babalarısınız. İyi anne baba olmak için kendimizi geliştireceğiz. Sizler yarınların profesyonelleri olacaksınız. Kiminiz öğretmen, hukukçu, mühendis, siyasetçi olacak. Kendinizi iyi şekilde geliştirmeniz lazım. Bizler de sizleri yarının aileleri, yöneticileri olarak en iyi şekilde gelişmeniz için destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.
Öğrencilerin istek ve taleplerini de dinleyen Bakan Kasapoğlu, daha sonra öğrencilere kitap hediye etti.
Bir dizi ziyaretlerde bulunan Bakan Kasapoğlu, tarihi Nasrullah Kadı Camisinde Cuma Namazını kıldıktan sonra Gençlik Merkezi'ni gezdi. Burada gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, ardından yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden yurtları gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, Merkez Kapalı Spor Salonu'nu da gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Bakan Kasapoğlu, Mahalli İdareler Eğitim Merkezini de ziyaret ederek, Vali Çakır’dan son durumu hakkında bilgi aldı.

"Olimpiyat Hazırlık Merkezini tüm eklentileriyle birlikte Kastamonu’ya kazandırıyoruz"
Bakan Kasapoğlu, Kastamonu’da Kadı Dağı Eğitim Kamp Merkezinde kampa giren Erkek Boks Milli Takımı'nı da ziyaret etti. Antrenör ve sporcularla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, sporcularla sohbet ederek şampiyona hakkında bilgi aldı.
Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Kastamonulular, bizleri sıcak ve keyifli olan bir ev sahipliğiyle ağırladı. Başta Valimize, Belediye Başkanımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten Kastamonu’da keyifli bir gün yaşadık. Bizlere keyif veren programlar gerçekleşti. Kastamonu’nun spor altyapısı gayet güçlü. Bunu da daha güçlendirme noktasında gerek Kastamonu merkeziyle gerekse ilçelerimizle futboluyla, basketboluyla, salonlarıyla, tenisiyle, havuzuyla ciddi bir hamleyi yeniden başlatmış olduk. Bu çerçevede inanıyoruz ki Kastamonu’nun dört bir tarafından yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını inşallah en güçlü şekilde hazırlayacağız. Onlar da ülkemizi, milletimizi, alınlarının akıyla temsil edecekler. Tabii ki gençlik bizlerin en büyük umudu, en büyük gücümüz. Gençlerimiz için yeni fırsatları ortaya koyma adına Kastamonu Üniversitemizi ziyaret ettik, üniversitemizdeki çalışmalara destek verme ve ortak projeler geliştirme noktasında görüşmelerimiz oldu. Onun yanında inşa ettiğimiz yurtlarımızda hemen hemen sona gelindiğini memnuniyetle tespit ettik. İnşallah yurt kapasitemizi Türkiye’nin dört bir yanında arttırdığımız gibi Kastamonu’da da çok çok daha yukarılara taşımanın haklı heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bunlarla birlikte tabii ki az önce daha öncesinden İçişleri Bakanlığı'na ait olan kamp tesisini ziyaret ettik. Ulusal ve uluslararası çapta bir Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni tüm eklentileriyle birlikte Kastamonu’ya kazandırıyoruz. Proje çalışmalarımız tamamlandı, ihale çalışmalarıyla birlikte aşama aşama yine ülkemizin, milletimizin ve uluslararası spor camiasının gençlik kampı olarak aynı zamanda hizmetinde olacak. Çok stratejik bir yatırım, şimdiden Kastamonu’muza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bunun yanında projeler, gençlik çalışmaları ve Kastamonu ile olan irtibatımız, görüşmelerimiz elbette devam edecek. Böylesine güzel ev sahipliğine, bir daha gelme niyetiyle şehirden ayrılıyoruz."
Kastamonu’da bir araya geldikleri gençleri Ankara’da misafir edeceklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Ayrıca Kastamonu’da kamp yapan Erkek Boks Milli Takımımızı ziyaret ettik. Onlar da inşallah önümüzdeki süreçte müsabakalarda ülkemizi ve milletimizi en güzel şekilde temsil edecekler. Ayrıca bugün bir araya geldiğimiz gençlerimize sözümüz oldu, onları Ankara’da ağırlayacağız. Onlarla tekrar buluşacağız ve inşallah ülkemizin yarınlara yürüyüşü tüm ülkede olduğu gibi Kastamonu’da da bir ve beraber olarak devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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