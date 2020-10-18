Hayatta tek sahip olduğu 'Kadife'siyle ailesini geçindiriyor Kadife adlı eşek 5 kişilik ailenin geçim kaynağı oldu

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde ikamet eden 45 yaşındaki Necati Özdemir, hayatta tek sahip olduğu 'Kadife' isimli eşeğiyle 5 kişilik ailesinin geçimini sağlıyor.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Necati Özdemir, ahırında beslediği tek eşeği ile tüm köylünün işlerini görerek 5 kişilik ailesinin geçimini sağlıyor. Hanönü’nde Aşağı Çakırçay köyü Karabük Mahallesi'nde ikamet eden Necati Özdemir, hayatta tek sahip olduğu Kadife isimli eşeğiyle, tüm köylünün işlerine koşuyor. Eşeğiyle hem kendi işlerini hem de komşularının işlerini gören Necati Özdemir, eşeğine bağladığı kağnı aracıyla da çiftçilikte kullanılan malzemelerini taşıyor. Eşeğiyle işlerini gören ve bu sayede para kazanan Necati Özdemir, bu sayede 3 çocuğu ve eşinin de geçimini sağlıyor.



“Tüm geçimimi eşekle sağlıyorum”

“Geçimimi eşekle sağlıyorum” diyen Necati Özdemir, “Orada burada ekmek parası için çalışıyorum. Kim çağırırsa oraya çalışmaya gidiyorum. Eşeğim var, onunla sağa sola gidiyorum. Çalışmaya giderken takımlarımı eşeğe yüklüyorum. Üç çocuğum var, onlara bakıyorum. Bu şekilde geçinmeye çalışıyorum. Dağa bayıra ekmek parası eşeğimle birlikte çalışmaya gidiyorum. 50 lira, 100 lira artık ne tutarsa kazanıp bunu eve getiriyorum” dedi.



“Eşeğimle birlikte hayat mücadelesi veriyorum”

1994 yılından beri eşekle geçimini sağladığını anlatan Özdemir, “Eşekle sağa sola giderek çalışıyorum, araba alamadım. O yüzden eşekle gidiyorum. Bu şekilde hayat mücadelesi veriyorum. Sağ olsun eş dost beni de idare ediyor, bana iş veriyorlar, ben de onların yanında çalışarak ailemi geçindiriyorum. Eşeğimin dışında köyde 15 tavuğum var, iki tane de ineğim var. İneklerin sütünü satıyoruz, tavukların da yumurtalarını satıyoruz, bunlardan aldığım parayla ailemin, çocuklarımın geçimini sağlıyorum. Okula giden çocuğum var, onları da okutuyorum. Çocuğumun birisini de evlendirdim” diye konuştu.



“Kadife'm benim tek geçim kaynağım”

Eşeğinin kendisinin tek geçim kaynağı olduğunu söyleyen Özdemir, “Eşeğimin adı Kadife, onunla odunumu getiriyorum, otumu getiriyorum. Sağa sola ekmek parası için Kadife ile gidiyorum. Kadife'm benim tek geçim kaynağım, sağa sola onunla gidip onunla her işimi görüyorum. Evimi köyümü Kadife ile geçindiriyorum. Ekmek teknem benim” şeklinde konuştu.



“Necati, Kadife isimli eşeğiyle tüm köylünün işlerini yapıyor, bu sayede de geçimini sağlıyor”

Necati Özdemir’in eşeğiyle tüm köylülerin işlerini yaparak bu sayede de geçimini sağladığına dikkat çeken Hanönü ilçesi Çakırçay Köyü Muhtarı Fahrettin Arukan ise şunları kaydetti: “Necati köyümüzün en garibanlarından. İstanbul’a gitti, orada işleri rast gitmeyince köye geri geldi. 1990’lı yıllardan beri bu tarafa bir merkep aldı, merkep ile vatandaşların işlerine gider, köylülerin, komşuların işlerine elinden geldiğince yardımcı olur. Onlar da 35 kuruş para verip Necati’ye yardımcı olur. Bu şekilde idare edip gidiyor. İki tane ineği var, 510 tane tavukları var. Necati, herkesin yardımına koşar. Elinden geldiği kadarıyla bizim olsun, köylülerin olsun yakın çevredeki komşuların da işlerine gider. Kadife adlı bir merkebi var, onunla komşunun tarlada bağında bahçesinde bir şeyi varsa onunla getirir, kendi ihtiyaçlarını da Kadife ile görür. Kadifesi de olmasa zaten işlerine göremez, felç olur. Tek geçim kaynağı Kadife sayılır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.