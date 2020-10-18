Kastamonu’da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ilçe merkezinde şüphe üzerine yakalanan A.A’nın üzerinde yapılan aramada bonzai olduğu değerlendirilen 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada da uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen bazı maddeler bulundu. Olayla ilgili olarak emniyet güçleri, A.A’yı gözaltına aldı.

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