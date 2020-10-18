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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

İHA

Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

KastamonuTosya karayolanda dün gece minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, KastamonuTosya karayolunun 5. kilometresinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Faruk Karahasan, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karahasan’ın Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde şoförlük yaptığı öğrenildi.

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