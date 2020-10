Kastamonu'da çiftçilerin zorlu pancar mesaisi devam ediyor Hasatta 115 bin ton şeker pancarı fabrikaya teslim edilecek

Kastamonu'da Şeker Fabrikası'nda işlenmek üzere üretilen şeker pancarının hasadı devam ediyor. Üreticiler, bu yılki sezonun verimi ve alım fiyatlarından memnun olduklarını ifade ederek, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 verimde artış olduğunu belirttiler.

Türkiye’deki şeker fabrikalarında şeker imalatı için pancar yetiştiren üreticiler hasada başladı. Kastamonu’da özel makinelerle hasat yaptıktan sonra ürünlerini ihtiyaç doğrultusunda bölgedeki en yakın şeker fabrikasına teslim eden şeker pancarı üreticileri, hummalı bir çalışma yürütüyor. Kastamonu’da en çok pancar yetiştirilen Devrekani ilçesinde çiftçilerin zorlu pancar hasadı da tüm hızıyla devam ediyor. Devrekani’de 42 bin dönüm alanda ekilen şeker pancarı, büyük emeklerle tarladan söküldükten sonra Kastamonu Şeker Fabrikasına teslim ediliyor. Bu yıl Devrekani’de 115 bin ton şeker pancarının fabrikaya teslim edilmesi bekleniyor.



“Devrekani’de 42 bin dekar alanda pancar ekiliyor”

Şeker pancarı rekoltesinden Devrekani olarak oldukça memnun olduklarını söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Sezon itibariyle ilçemizde pancar sökümüne başladık. Bölgemiz için katma değeri çok yüksek olan ve çiftçilerimizin de yoğun bir şekilde üretmiş olduğu şeker pancarının üretimi bu yıl tahminimce önceki yıllara göre verim rekoltesi olarak biraz daha üst düzeyde olacak. Devrekani coğrafyamızın 854 kilometresinde yaklaşık 70 bin dekar civarında bir sulanabilir arazisi bulunuyor. Bu sulanabilir arazinin yaklaşık yüzde 60’lık kesiminde pancar üretimi yapılıyor. Önceki yıllarda sulama imkanlarımız yokken pancar üretimi dekara verimlilik anlamında 1 dekardan 56 ton civarında olurken sulama sistemlerinin modern ve etkin bir şekilde kullanılması sayesinde bu 78 tona kadar çıktı. Şeker fabrikamızın ilçemize yakınlığı münasebetiyle çiftçilerimizin de ürün olarak üretmeyi tercih ettikleri şeker pancarı büyük ölçüde verimi artarak devam eden bir ürünümüz haline geldi” dedi.



“Pancar ekilen arazilerimizde münavebe uygulamasını hayata geçiriyoruz”

Çiftçileri sulama sistemleri hakkında uyaran Başkan Altıkulaç, “Çiftçilerimizi birkaç konu hakkında uyarmam gerekiyor. Sahada gözlemlediğimiz de gereğinden fazla basınçlı sulama var diyerek aşırı ve hoyratça bir sulama yapılmaktadır. İleriki günlerde bu aşırı sulama yüzüne topraklarımızda bir çoraklaşma olur diye endişe içerisindeyiz. Bunun yanında şeker pancarındaki ürün rekoltesini arttırmak için bizim şeker pancarı tohumuyla alakalı da bölgeye adaptasyonu daha güzel olan tohumların kullanılması kanaatimce daha iyi olacaktır. Bilindiği üzere yumru bitkilerin üretiminde her yıl aynı araziye her yıl aynı ürünü ekmek ileri ki yıllarda verim rekoltesini ciddi manada düşürmektedir. Bölgemizde bu yıl Türk Şeker’in yapmış olduğu güzel bir çalışma var. Münavebe uygulamasını hayata geçirebilmek ve uygulayabilmek adına pancar ekilen arazilerin o yılın akabinde ki ürünlerini hububat olarak sözleşmeli tarım tarzında çiftçilerimize ektirmek istiyorlar. Dünden itibaren ilçemizde sözleşmeleri yapılmaya başlandı. Başta diğer marka ürünümüz olan siyez ve hububatında aynı arazilerde münavebe usulüyle ekilmesiyle birlikte topraklarımız gerçekten ayrı bir değer kazanacaktır. Bunun yanında yoğun bir şekilde yapılan ilçemizde hayvancılığın getirmiş olduğu bir avantaj daha var. Organik hayvan gübresini topraklarımızda kullanılması pancar üretiminde ciddi manada olumlu yönde etkilemektedir. Şeker fabrikasının yakınlığı, sulama sistemlerinin son yıllarda rantabl şekilde kullanılması bilimsel ve teknik anlamında bir takım bilimsel çalışmaların bölgemize gelmesiyle rekoltemiz günbegün artmaktadır” diye konuşu.



“115 bin ton Devrekani’de şeker pancarı rekoltesi bekliyoruz”

Bu yıl Devrekani’de 150 bin ton civarında bir rekolte beklediklerini söyleyen Başkan Altıkulaç, “Her ne kadar sulama sistemlerimiz mevcut olsa da uzun süren bir kuraklık münasebetiyle bunda kısmen de olsa rekolte tutturamama söz konusu olabilmektedir. Ben tahminen 115 bin ton civarında Devrekani topraklarında şeker pancarı çıkartılacak ve üretilecek diye düşünüyorum. İlçemizde yaklaşık 170 civarında şeker pancarı üretimiz var. Onlar zaten mutat olarak her yıl düzenli bir şekilde şeker pancarı üreten çiftçilerimiz oluyor. Bunlar eliyle 115 bin ton civarında bir rekolte beklemekteyiz” şeklinde konuştu.



“Şeker pancarının yan ürünlerini hayvancılıkta da kullanıyoruz”

Şeker fabrikasında elde edilen şeker pancarının yan ürünlerini ilçeye getirerek hayvancılıkta kullandıklarını söyleyen Başkan Altıkulaç, şöyle konuştu: “Yoğun bir şekilde ilçemizde yapılan hayvancılık faaliyetlerinde şeker pancarından şeker fabrikasının elde ettiği yan ürünlerini bölgemize getirilip hayvancılıkta da kullanılması bizlere ayrı bir değer katıyor. Şeker pancarı posası, melaz ve şeker pancarı kuyruğunun hayvancılıkta hayvan yemi olarak kullanılması bizim birim başına olan hayvan verimimizi ister istemez de arttırıyor”



“Tarlalarımızı sulayabildiğimiz için yüksek verim alıyoruz”

Pancar üretimiyle uğraşan çiftçi Mehmet Gümüş de şunları kaydetti: “Bu yıl gerçekten pancarlarımız güzel verim verdi. Burada pancarlarımızı hasat yaparken genelde makinelerle söküyoruz biz pancarımızı. Bayanlarda elle kesiyor, temizledikten sonra araçlara yüklenip kantara gönderiliyor. Pancarımız güzel, iyi bir verim alıyoruz pancarımızdan, Devrekani’de pancar olmazsa olmaz. Biz, pancarı Nisan ayı sonuna doğru ekiyoruz, aslında daha önce ekebilsek pancarın büyümesi açısından güzel ama bizde don olayları fazla olduğu için 23 Nisan’dan sonra ekimini yapıyoruz. Yaz döneminde sulamamızı düzgün yapmamız gerekiyor. İlçemizde kapalı sistem ile sulama yapılıyor. O yüzden diğer yerlere göre avantajlıyız biraz daha. Yaz aylarında 34 defa düzenli bir şekilde sulama yapmamız gerekiyor. Sulamasını yaptıktan sonra tarlaya gübresini de düzgün bir şekilde vermemiz durumunda Ekim ayının sonuna doğru Kasım ayının başında pancarımızı hasat ediyoruz. Beklentimiz 38 dönümde 1’e 7 alırsak 250 ton civarında almayı planlıyorduk. Şu ana kadar sökümümüzün yarısına geldik dediğimiz planlamada ve ölçülerde gidiyor şükürler olsun.”

