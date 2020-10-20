TR82 Bölgesi Dijital Proje Geliştirme Programı başlıyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu, Çankırı ve Sinop’un bulunduğu TR82 Bölgesi Dijital Proje Geliştirme Programı’nı başlattı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında, dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak, sosyal girişimciliği desteklemek, sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak ve proje havuzuna proje fikri üretmek amacıyla TR82 Bölgesi Dijital Proje Geliştirme Programı’nı başlattı. KUZKA, TR82 Bölgesinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile proje üretme, yazma veyönetme kapasitesinin attırılmasına yönelik faaliyetler kapsamında, proje fikirlerinin önceliklendirilmesi ve olgunlaştırılmasından, proje finansman aşamasına kadar tüm süreçlerin kurgulandığı bir proje havuzu oluşturmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak ve proje havuzuna proje fikri üretmek amacıyla “TR82 Bölgesi Dijital Proje Geliştirme Programı” uygulamaya konuldu.

KUZKA tarafından uygulanan program iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada 22 Ekim 2020 tarihinde 14.3016.00 saatleri arasında bölgeye özgü sosyal kalkınma konularına dair akademisyenler ve uzmanlar tarafından bilgilerin paylaşılacağı bir panel düzenlenecek. İkinci aşamada ise 34 Kasım 2020 tarihlerinde 13.0017.00 saatleri arasında düzenlenecek iki oturumla bölgeye ilişkin proje fikirlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Programın birinci oturumunda proje fikirlerinin geliştirilmesinde kullanılacak yöntemlere ilişkin katılımcılara bilgiler verilecek, ikinci oturumunda ise proje fikirlerinin geliştirilmesi amacıyla atölye çalışmaları yapılacak.

Programa katılım için her iki etkinlik (panel ve atölye çalışması) öncesinde kayıt yapılması gerekiyor. Panele katılım sağlamak isteyenler internet üzerinden kayıt formunu etkinlik saatine kadar doldurarak kayıt yaptırabilecekler. Program kapsamında gerçekleştirilecek atölye çalışmasına yapılacak başvurular ise en geç 27 Ekim 2020 tarihinde mesai bitimine kadar KUZKA'nın internet adresinde yer alan formun doldurularak yapılabilecek. Alınan başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonrasında ise atölye çalışmalarına katılma hakkı elde edenlere eposta ile bilgilendirme yapılacak.

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