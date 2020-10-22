Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 kişiye para cezası

Kastamonu'da il genelinde korona virüs (Covid19) tedbirlerine uymayan 74 kişiye 86 bin 880 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu'da korona virüs kurallarına yönelik 1521 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde maske takmayan 60, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 9, sigara yasağına uymayan 5 olmak üzere 74 kişiye 86 bin 880 lira para cezası uygulandı. Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 8 kişi hakkında ise adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunurken, izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 8 kişinin ise yurtlarda yerleştirildi.

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