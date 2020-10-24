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Kastamonu’da iki farklı noktada 3 gündür devam eden orman yangını söndürülemiyor 3 gündür devam eden orman yangını yayla evlerine kadar ulaştı

İHA

Kastamonu’da iki farklı noktada 3 gündür devam eden orman yangını söndürülemiyor 3 gündür devam eden orman yangını yayla evlerine kadar ulaştı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi sınırlarında ormanlık alanda iki farklı noktada 3 gün önce çıkan yangın, tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı. Giderek büyüyen yangın, yayla evlerine kadar ulaştı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da bin 450 rakımlı Yaralıgöz Dağı’nın eteklerinde Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde 3 gün önce ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamazken hem Attepe Yaylası'nda hem de Gürcüdere Yaylası'nda yayla evlerine kadar ulaştı. Yangına çok sayıda yangın söndürme ekipleri ile arazözler sevk edilirken, arazinin engebeli olması nedeniyle 2 helikopterle de havadan da müdahale ediliyor. Köylülerinde destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında 100’ün üzerinde personelin görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca bölgede dozer, greyder, su ikmal araçları gibi 30’dan fazla destek ekipleri de çalışmalara katılıyor. Rüzgarın da etkisiyle bölgede giderek büyüyen yangın, zorlu arazi şartları nedeniyle 3 gündür kontrol altına alınamıyor.

Gürcüdere Yaylası'na yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için gelen köy sakinlerinden Murat Aslan, “Çatalzeytin ilçesinin sınırlarında olan Gürcüdere Yaylaları ve Attepe Yaylaları dediğimiz bölgelerde yer yer yangınlar çıktı. Bu yangınlar 3 gündür devam etmekte. Çeşitli ilçelerin itfaiye araçları, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale ediliyor. Buralar çok sıkıntılı bölge olduğu için maalesef yangınlar çok çabuk söndürülemiyor. Bunun için köylüler de ellerinden gelen desteği verirken, yetkililer yangını söndürmek için mücadele ediyor. İnşallah en kısa zamanda yangın söndürülür bizde rahat bir nefes alırız” dedi. Yangının bugün itibariyle 3 gündür devam ettiğini söyleyen Aslan, “Yangın bugün itibariyle 3 gündür devam ediyor. Yangında araçların çıkmadığı bölgelerde helikopterle müdahale ediliyor ama en çok da yangına yerden ekipler müdahale ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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