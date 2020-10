Kastamonu’da Dipsizgöl Tabiat Parkına 30 milyon TL’lik yatırım

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsizgöl Tabiat Parkı, 30 milyon TL yatırımla bölgenin en büyük turizm ve dinlenme alanına dönüştürülüyor.

Tosya’da doğal güzellik alanlarından olan ve ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsizgöl Tabiat Parkında devam eden yatırım çalışmalarını yerinde göstermek amacıyla Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yatırımcı İsmail Cesur ile birlikte basın mensuplarına tesis alanını gezdirdi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Çifter Köyü Muhtarı Ekrem Eski ile birlikte tesis alanını basın mensuplarına gezdiren Yatırımcı İsmail Cesur, tesiste yapılacak çalışmaları ve projenin ayrıntıları hakkında bilgi verdi. Tosya’ya hizmet etmek için geldiğinin altını çizen Yatırımcı İsmail Cesur, yatırım tutarının 30 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Cesur, “Dipsizgöl’de Kaymakamlıktan devir aldıktan sonra tabi projelerimizi ortaya koyduk. Dipsizgöl’de hummalı bir çalışmaya başladık. Burayı Kastamonu’nun en büyük turizm merkezi yapmayı ve Tosya’nın da kalkınması için Tosya’nın geleceğini belirleyen bir tesis olduğu düşüncesindeyiz. Tesisimizi önümüzdeki Mart Nisan aylarında bitirmeyi düşünüyoruz. Çifter Köyü Muhtarımız Ekrem Eski ve Kaymakamımız Deniz Pişkin Dipsizgöl gibi bir yeri Tosya’ya kazandırmak için canla başla çalıştılar. Eğer onlar olmasaydı burası bu halde olmayacaktı. Ben kendi şahsım adına söylüyorum. En azından ben buraya gelmeyecektim. Beni buraya getiren şey hem Kastamonulu olmam, hem bu köylü Tosyalı olmam. Ben bu yatırımı kendi memleketime yapmak istedim. Sayın Kaymakamım ve Sayın Muhtarım bu konuda çok emek sarf ettiler, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Çifter Köyü Muhtarı Ekrem Eski de, “Dipsizgöl için birilerinin harekete geçmesi gerekiyordu, ben de bi şekilde bunu yapmaya çalıştım. Hayalimizdeki Dizpsizgöl’ü yapmaya çalıştık. Son bir yılda Kaymakam Beyin elini yüreğini taşın altına koyması ile birlikte bize çok büyük yardımları oldu. Dolayısıyla Dizpsizgöl eğer İsmail Cesur gibi bir yatırımcıyı bugün buraya kazandıysa bunda Kaymakam Beyin çok büyük emeği vardır. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir yıl sonra bölgenin en büyük hayal ettiğiniz, misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz, rahatlıkla huzur ortamında gelip oturabileceğiniz güvenilir bir tesisi hep birlikte inşallah yaşayacağız” diye konuştu.

Süreç konusunda bilgi veren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ise, “Dipsizgöl’ün talihsiz bir kaderi var. Dipsizgöl gerçekten dip yapmış bir noktada iken Tosya Kaymakamlığının tasarrufuna bırakıldı. Tosya’nın menfaatine, Tosyalının yararına, kamu yararına olan hiçbir duruma seyirci kalmayıp, elimizi taşın altına koyarak yaptığım girişimler sonucu sağ olsun Bölge Müdürümüz Hasan Bey’in katkılarıyla Dipsizgöl’ün tasarrufunun Tosya Kaymakamlığına bırakılmasına karar verildi. Biz ilk olarak buranın köklü sorunu olan elektrik sorununu çözdük. Şuan bütün yoğunluğumuzu iletişim sorunu üzerine veriyoruz. İnşallah yakın zamanda iletişim ağına kavuşmuş olacağız. Dipsizgöl çok düzey insanların, işadamlarının burada bir kamp yapacağı bir alan haline gelecek. Biz bu tesisi alırken küçük düzenleme yapıp vatandaşın hizmetine açma düşüncesindeydik. Tosya Kaymakamlığının bütçesiyle ancak bu kadar oluyordu. Bu arada çok donanımlı, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek projesiyle, çalışma programıyla İsmail Bey müracaat etti. Dipsizgöl’e yatırım yapacak kim olursa olsun bu görüşmeyi yapardım. Nitekim İsmail Bey bunlardan biriydi. İsmail Bey’in kurumsal kimliği, ciddiyeti ve yatırımı yapabileceği beni fazlasıyla ikna etti. Şu andaki bulunduğumuz süreç benim haklılığımı ortaya koyuyor. Doğru karar vermişiz. Dipsizgöl bundan daha iyi yatırımcı bulamazdı. Daha bir yıl dahi olmadan çalışmaların büyük bir kısmını tamamlamış oldu. Günübirlik tesis alanı bitmek üzere, çadır alanı kamp alanı, bungalov evler hızlı bir şekilde ilerliyor. Öyle düşünüyorum ki yüzde 80’lik kısmı önümüzdeki yaz tatiline varmadan sezon açılmadan tamamlanmış olacak. Süreçte hem İsmail Bey’e çok teşekkür ediyorum. Muhtarımızın hassasiyeti en baştaydı. Kendi mülkü gibi göz kulak oldu. Çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Dipsizgöl Tabiat Parkı’nın Tosya Kaymakamlığına devredilmesinin ardından bölgeye tesis yapmak için sözleşme imzalayan yatırımcı firma çalışmalarına başlayarak Dipsizgöl Tabiat Parkı’nın cazibe merkezi haline gelmesi için hazırladığı projeler Kaymakam Deniz Pişkin tarafından kabul gördü. Projenin D100 Karayolu üzerinde yapılabilecek bir vizyon projesi olması üzerine Mülki İdarenin de desteğiyle start verilen proje için önce peyzaj yapılarak etrafa farklı cinslerde olmak üzere toplam 12bin adet fidan dikildi.

Alanın tamamının ışıklandırılması için gerekli elektrik hattının çekilmesinin ardından localar yerleştirilerek ailelerin rahat yemek yiyebileceği VİP bir sistem oluşturuldu. Yatırımın tamamı 30 milyon lirayı bulması beklenen tesiste kampçılar içinde bölümler ayrıldı. Gerek çadır kamp alanı ve gerekse karavan kamp alanı için özel bölümler ayrılırken, grafiti sanatçıları için de bölüm ayrıldı.

Komplike bir tesis planlayan yatırımcı İsmail Cesur, sistemi biraz daha değiştirerek butik otel sisteminde ailelerin konaklayabileceği bungalov ev yapımına başladı. Doğayla iç içe ve aralarında mesafe bulunan evlerden Dipsizgöl rahatlıkla görünebilirken yıldızlı otel konforunda konaklama imkanı sunulacak.

Çalışmalar arasında gölü temizlemeye de başlayan yatırımcı firma gölün etrafına duvar çekip üzerine ise ferforje korumalık yaparak göle girişi kapatacak. Yine gölün için kız kulesi mantığında bir kule yapılacak olup görevli personel eşliğinde kuleye geçilebilecek.

Yine tesis içine yapılacak olan otelde iki ayrı konferans salonu bulunacak olup; iş toplantıları, hizmet içi eğitimler, seminerler ve konferanslar burada yapılabilecek.

Tesisin güvenliği özel güvenlik firması tarafından sağlanacak olup 24 saat 170 kamera ile izlenecek. Yine tesis kır düğünü yapmak isteyen çiftlerin tercih edeceği bir mekana dönüştürülecek. Bölgedeki en büyük tesis konumuna getirilecek olan Dipsizgöl Tabiat Parkına ulaşımın D100 karayoluna 10 km mesafede olması ise büyük avantaj.

Bulgaristan’dan başlayıp Batum’a kadar uzanan güzergah üzerinde TETEK yolunda 1850 metre rakımda bulunan Dipsizgöl Tabiat Parkı, off road tutkunlarının da uğrak mekanı haline getirilecek. Düzenlenecek festaviller ile off road yarışçılarını bölgeye çekilmesi sağlanacak.

Her yönüyle doğayla iç içe olan tesiste organik yöresel gıdalar kullanılacak. Köylerden temin edilecek olan gıda ürünleri Tosya’ya büyük ekonomik katkı sağlayacak. Tüketilecek olan yöresel ürünler, aynı zamanda ilçe tarım ve hayvancılığının gelişmesinin önünün açması tahmin ediliyor.

