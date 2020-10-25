Kastamonu’da üç araç birbirine girdi

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abana’dan İnebolu’ya seyir halindeki Mustafa Çelebioğlu, eski çöplük mevkiindeki tepeüstü öncesi karşı yönden gelen araçla çarpışarak kaza yaptı. Daha sonra yine karşı yönden gelen başka bir ticari taksi olayı küçük hasarla atlattı. Mustafa Çelebioğlu, hurdaya dönen 37 NA 325 plakalı kartal marka aracından itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Kazada yaralanan Mustafa Çelebioğlu, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

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