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Kastamonu'da orman yangınına müdahale sürüyor

DHA

Kastamonu'da orman yangınına müdahale sürüyor


Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde 4 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin çalışmasıyla 3 noktada çıkan yangın kontrol altına alındı, Gürcüdere mevkisindeki yangına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki Koru Yaylası, Yaralıgöz mevki, Attepe Yaylası ve Gürcüdere mevkisinde, perşembe günü farklı saatlerde orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla Koru Yaylası, Yaralıgöz mevki ve Attepe Yaylası'ndaki yangın kontrol altına alındı. Gürcüdere mevkisindeki yangına bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ancak helikopterle müdahale ediliyor. Köylülerin de yardım ettiği yangın söndürme çalışmalarına, 70 arazöz, su tankeri, ikmal aracı, itfaiye aracı ile 2 helikopter ve 400 personel destek veriyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2020-10-25 16:31:25

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