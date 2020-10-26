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Ezber bozan 12 bin yıllık Kahin Tepe’de kazı çalışmalarına yerinde inceleme Vali Çakır: “Medeniyet ilk olarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da yerleşmiş gibi gözükse de Kahin Tepe kazısıyla işler değişecek.”

İHA

Ezber bozan 12 bin yıllık Kahin Tepe’de kazı çalışmalarına yerinde inceleme Vali Çakır: “Medeniyet ilk olarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da yerleşmiş gibi gözükse de Kahin Tepe kazısıyla işler değişecek.”

Vali Avni Çakır, Kastamonu’nun Araç ilçesinde yürütülen ve Akeramik Neolitik döneme ait öğütme taşı, süs eşyası gibi eserlerin yanı sıra eski döneme ait bir tapınağa da ulaşılan Kahin Tepe’de yürütülen kazı çalışmalarını inceledi. Vali Çakır, Kahin Tepe’sinde bulunan eserlerin Göbekli Tepe’deki buluntulardan daha eski olduğunu düşündüklerini belirterek, “Medeniyet ilk olarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da yerleşmiş gibi gözüküyordu ama bu keşifle birlikte işler değişecek” dedi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Araç ilçesinde yürütülen ve Akeramik Neolitik döneme ait öğütme taşı, süs eşyası gibi eserlerin yanı sıra eski döneme ait bir tapınağa da ulaşılan Kahin Tepe’de yürütülen kazı çalışmalarını ziyaret etti. Ziyarete Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ile kazıya danışmanlık yapan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin’in de katıldı.
Vali Çakır, Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin’in ile birlikte kazı alanını gezerek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından Vali Çakır, 2018 yılında kazı çalışmalarına başlanılan ve 3 yıllık süreçte kazı çalışmaları sırasında bulunan eserleri de inceledi. Dr. Ayengin, kazı çalışmaları sırasında bulunan buluntular hakkında Vali Çakır ile Başkan Sarıkaya’ya bilgiler verdi.

“Medeniyet ilk olarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da yerleşmiş gibi gözükse de Kahin Tepe kazısıyla işler değişecek”
Kahin Tepe kazısında bulunan eserlerin Göbekli Tepe’deki buluntulardan daha eski olduğunu düşündüklerini belirten Vali Avni Çakır, “Şu anda elimizde görmüş olduğumuz taşların karbon testi yapılmadı ama benzer yerlerdeki buluntularla eşleştirildiğinde milattan önce 1012 bin yıllarına kadar götürüyor. Buradaki buluntuların Göbekli Tepe’deki buluntulardan daha erken olduğunu düşünüyoruz. Hocamızın ilk belirlemeleri en azından bu şekilde. Bende bu şekilde düşünüyorum çünkü oralarda olmayan bazı buluntuları burada bulduğumuzu düşünürsek demek ki buradaki tecrübelerle oralar kuruldu diyebiliyoruz. Anadolu’da yani Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da medeniyetin ilk orada yerleşmiş gibi gözüküyordu inşallah bu keşifle birlikte işler değişecek. Bir yarış halinde değiliz ama Batı Karadeniz ile Karadeniz Bölgesinde medeniyetin milattan önce 10 bin yıllarında burada da başladığını yani uygarlığın, yaşamın burada da başladığını bu şekilde tanıklık etmiş oluyoruz.” dedi.

“Tarihi buluntulara tanıklık ediyoruz”
Tarihi buluntulara tanıklık ettiklerini vurgulayan Vali Çakır, “Kastamonu bildiğiniz gibi tarihi ve kadim bir şehir. Milattan önce 23 binli yıllara dayanan bir yaşam merkezi. İnşallah Kahin Tepe’de devam eden çalışmaların neticesinde medeniyetlerin beşiği olan ilimizin tarihinin belki de Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olduğu ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

“Burası ikinci bir Göbekli Tepe olma yolunda hızla ilerleyecektir”
Kahin Tepe’nin ikinci bir Göbekli Tepe olma yolunda hızla ilerlediğine işaret eden Vali Çakır, “Göbekli Tepe ile birlikte Anadolu’da yerleşim 10 bin yıl öncesine kadar dayandı. Buradaki buluntular sanki Göbekli Tepe’den dana önce yapıldığını düşündürüyor. Sanki buradan elde edilen tecrübe ile Göbekli Tepe’nin inşa edildiğine ve Kahin Tepe’de medeniyetin 1012 bin yıl önce yerleştiği yönünde buluntular var. Buda hem ilimizin kadim şehir özelliğini perçinleyen hem de kültürel zenginliğine katkı sunan bir keşif. Burada arkadaşlarımız 3 yıldır Kültür Bakanlığımızın ve DSİ’nin yardımlarıyla bu çalışmaları yapıyorlar. İnşallah buluntuların ortaya çıkmasıyla burası ikinci bir Göbekli Tepe olma yolunda hızla ilerleyecektir.” ifadelerini kullandı.

“Karadeniz’in bilinmeyen Akeramik Neolitik dönemini açığa çıkarttık”
Kazıya danışmanlık yapan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin ise, “Yaptığımız çalışmalarda Karadeniz’in bilinmeyen Akeramik Neolitik dönemini açığa çıkarttık.” şeklinde konuştu.
Karadeniz’de daha önce böyle bir dönemin bilinmediğini ifade eden Dr. Ayengin, şöyle konuştu: “Karadeniz’de daha önce böyle bir dönem bilinmiyordu. İlk defa bu yerleşimde gördük. Bu kültürü Göbekli Tepe, Nevali Çori ve Çayönü gibi yerleşimlerden tanıyorduk. Ama Karadeniz’in Akeramik Neolitik dönemini bilmiyorduk. Yine aynı şekilde burada da şamanik bir inanç var. Bu inancın bütün bulgularını, verilerini görüyoruz. Buranın bir tapınma alanı ve toplanma alanı olduğunu düşünüyoruz. O dönemde insanlar hayvanlara tapıyorlar. Burası gerçekten Anadolu tarihi ve Dünya tarihi açısından çok önemli bir yerleşim yeri.”

“Tapınakları da bulacağımıza inanıyoruz”
Pandemiden dolayı işçi bulma noktasında sıkıntı çektiklerine dikkat çeken Dr. Ayengin, şunları kaydetti: “Seneye pandemi ortadan kalkarsa çok daha büyük bir ekiple gelip, jeoradarla alanda çalışmalar yapacağız. Bizim kendi tespitlerimizde var. Onlardan da yararlanarak kazı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tapınakları da bulacağımıza inanıyoruz. Çünkü mimaride kullanılan buluntularımız var. Mimari için özel üretilmiş dikmelerimiz var.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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