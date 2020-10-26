Daday’da yoldan çıkan kamyon ağaçlık alana girdi: 2 yaralı

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Kastamonu’nun Daday ilçesinde Bolatlar Köyü Ömürbey mevkisinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday’da Bolatlar köyünde Burhan D. (59) yönetimindeki 37 HE 068 plakalı kamyon, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan ağaçlık bölgeye saplandı. Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan İsmete Ç. (64) ve Nurten Ç. (46) yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olayla ilgili incelemelerde bulundu.

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