GMG Kastamonuspor-Bayburt Özel İdare Spor: 1-0 

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA)-STAT: Gazi

HAKEMLER: Enver Aydın (xx), Necdet Çelik (xx), Abdullah Melih Karaduman (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: Sefa Mücahit (xx)Recep (xx), Oğuzhan (xx), Metin Can (xx), Harun (xx) Ömer (xx), Mert (x) (Dk. 61 Alican x), Faruk (x), Hakkı Can (xx), Hakan (xx), Eren (x) (Dk. 46 Birkan x)

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Erhan (xx) Ömer (xx), Sinan (xx), Savaş (xx) (Dk. 68 Gürol x), Mustafa Bedirhan (xx), Yasin (xx) (Dk. 83 Yener x), Şamil (xx), Deniz (xx), Nezir (xx) (Dk. 83 Akın x), Rıdvan (x), Can Ahmet (xx) (Dk. 52 Furkan x)

GOLLER: Dk. 86 Metin Can (GMG Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Eren, Hakkı Can (GMG Kastamonuspor) Mustafa Bedirhan, Rıdvan, Deniz (Bayburt Özel İdare spor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor´u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 86´ncı dakikada Metin Can kaydetti. Alican´ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metin Can, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu:DHA-Spor Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2020-10-28 16:39:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.