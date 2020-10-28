Tosya’da 29 Ekim kutlamaları başladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

Cumhuriyetin 97’nci yıl dönümü Tosya ilçesinde de törenlerle kutlanıyor. Kutlamalar, Tosya’da Cumhuriyet Meydanında yapılan çelenk sunma töreniyle başladı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan çelenk sunma töreni İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Kutlamalar, 29 Ekim günü yapılacak olan program ile devam edecek.

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