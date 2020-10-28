Vocathlon 2020 programına katılacak öğrenci ve öğretmenlerin eğitimleri başladı

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim gören gençlere yönelik düzenlenen “Vocathlon 2020: Mesleki Girişim Maratonu” programına katılacak öğrenci ve öğretmenlerin eğitimleri başladı.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitimlerine devam eden gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulması ve kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Bölge İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ve Kastamonu Teknokent’in katkısı ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından düzenlenen “Vocathlon 2020: Mesleki Girişim Maratonu” programına katılacak öğrenci ve öğretmenlerin eğitimleri başladı.

Program kapsamında seçilen 50 öğrenci ve 10 öğretmenin katılımıyla 27 Ekim 2020 tarihinde “Girişimcilik Temel Kavramlar” konulu çevrimiçi bir eğitim gerçekleştirildi. Öğrenci ve öğretmenlerin birlikte katıldığı ilk eğitimde “Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Vocathlon Programı ve Girişimcilik” konularında farkındalık oluşturacak temel kavramlarla ilgili bilgiler verildi. KUZKA tarafından düzenlenen eğitimlerin devamında ise öğrencilere “Projeci düşünme ve Tasarım Odaklı Düşünme”, “İş Modeli Kanavası”, “Takım Çalışması”, “Zaman Yönetimi”, “Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri”, “Motivasyon Sağlama ve Vocathlona Hazırlık” konularında bilgiler aktarılacak. Öğretmenlere verilmesi planlanan eğitimlerde ise “Tasarım Odaklı Düşünme”, “İş Modeli Kanvası” ve “Proje Hazırlama” konularına yer verilecek.

KUZKA tarafından 3 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek şekilde planlanan eğitimlerin öğrenci ve öğretmenlerde, etkinliğe hazırlık sağlamak, hedef kitledeki özellikle öğrencilerin girişimcilik alanında sorun tanımlama ve çözüm önerileri geliştirmeleri, iş fikri üretme, kendilerini ifade edebilme, zamanı etkin kullanabilme ve özgüven sahibi olmalarına katkı sağlanması ve TR82 Bölgesi gençlerinde girişimcilik ruhunun ve Bölgede girişimcilik ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor.

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