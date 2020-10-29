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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabildi

İHA

Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabildi

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesindeki Koru Yaylası’nda çıkan orman yangını ekiplerin sarp ve kayalık arazideki 10 saatlik zorlu müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.
Sabah saat 11.00 sularında Çatalzeytin ilçesine bağlı Korukayası mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede zaman zaman şiddetini artıran rüzgarla ağaçları saran alevlere müdahale için bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nün yanı sıra ilçe orman işletme müdürlüklerinden arazöz ve yangın söndürme işçileri yönlendirildi.
9 farklı ilden 40 arazöz, 4 dozer ve 3 iş makinesi ile 250 personelin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre çam ve köknar ağaçlarından oluşan 4 hektarlık bir alan zarar gördü.
Oldukça zor bir noktada başlayan yangına ekipler, dik kayalıkları aşarak sırtlarındaki çantalarda taşıdıkları hortumları 2 bin 200 rakıma ulaştırarak alevlere müdahale edebildi. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de aynı noktada ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgede 4 gün boyunca soğutma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.
Korukayası mevkisinde saat 11.00 sularında başlayan yangını Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdiklerini söyleyen köy sakinlerinden Ercan Özdemir, “Bunun üzerine Orman İşletme Müdürlüklerimize bağlı arazözler ile köylüler yangına müdahale etti. Daha önce aynı bölgede yangın çıkmıştı. Yeni çakın yangın ile eski yangın yeri arasında 500 metre kadar mesafe vardı. Fakat yangının başlamasıyla bu mesafe kapandı.” dedi.
Orman kesiminde çalıştığını söyleyen Özdemir, “Orman yangını olduğunu duyunca buraya gelip müdahale etmek gereği duyduk. Gönüllü olarak söndürme çalışmalarına katılıyoruz. 4 gün önce burada yine aynı noktada yangın çıkmıştı. Merak ediyoruz bu yangınlar neden böyle çıkıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Bunun sebebinin araştırılmasını istiyoruz, inşallah bu yangınların sebepleri bulunur. Gerçekten büyük bir acı, bizler için köylüler için, ilçemiz için, memleketimiz için. Herkes canla başla söndürmek için çalışıyor. Devletimiz seferber oldu. İnşallah böyle acılar yaşanmaz. Şu anda yangın söndürüldü. İnşallah böyle yangınlar bir daha olmaz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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