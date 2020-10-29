Kastamonu’da Covid-19 tedbirlerine uymayan 23 kişiye ceza

Kastamonu’da korona virüs (Covid19) tedbirlerini ihlal eden 23 kişiye 34 bin 230 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, korona virüs tedbirlerine vatandaşların uymasının önemle vurgulandı. Açıklamada, “2228 Ekim tarihleri arasında usulüne uygun maske takmamaktan 17, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 6, toplam 23 işlem karşılığı 34 bin 230 TL idari para cezası uygulandı. Yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 2 kişi hakkında TCK 195. madde kapsamında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunuldu ve 4 şahıs hakkında da suç duyurusunda bulunulma işlem süreci devam etmektedir.” denildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 13 kişi de, Kastamonu Valiliği tarafından belirlenen Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barındırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.