Kastamonu’da bir köyün yarısı korona virüse yakalandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 14 kişinin ikamet ettiği Kayaelması köyünde 8 kişi korona virüse yakalandı.
İnebolu ilçesinin en az nüfusa sahip olan ve 14 kişinin yaşadığı Kayaelması köyünde 8 kişi korona virüse yakalandı. Ayrıca İnebolu’nun Sökü köyünde de 13 kişinin korona virüse yakalandığı öğrenildi. Yaklaşık 30 kişinin yaşadığı Sökü Köyü Muhtarı Adem Takkur'un da Covid19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Muhtar Takkur'un tedavisine ise evinde başlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.