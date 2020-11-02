Kastamonu'daki İstiklal Yolu çıkartılan doğal gaz içinde lojistik üst olacak KATSO Başkanı Fındıkoğlu: “Karadeniz’den doğal gazın çıkartılmasıyla Kastamonu lojistik üst olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'daki İstiklal Yolu çıkartılan doğal gaz içinde lojistik üst olacak KATSO Başkanı Fındıkoğlu: “Karadeniz’den doğal gazın çıkartılmasıyla Kastamonu lojistik üst olacak”

İHA

Kastamonu'daki İstiklal Yolu çıkartılan doğal gaz içinde lojistik üst olacak KATSO Başkanı Fındıkoğlu: “Karadeniz’den doğal gazın çıkartılmasıyla Kastamonu lojistik üst olacak”

Kurtuluş Mücadelesinde Karadeniz üzerinden gelen mühimmatın kağnı ile taşındığı Kastamonu İstiklal Yolu, Karadeniz’den çıkartılan doğal gaz içinde lojistik üst göreve yapacak.
Kurtuluş Mücadelesi'nde Karadeniz’den gelen mühimmatların İnebolu Limanından alınarak İneboluKastamonuÇankırıAnkara hattı üzerinde bulunan İstiklal Yolundan taşındığı güzergah, yeniden önemini kazanacak. Karadeniz’den çıkartılan doğal gazın taşınması noktasında Kastamonu’nun lojistik merkezi görevi alması beklenirken, aynı zamanda yatırımlarında artmasının hedeflendiği açıklandı. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği son dönemlerdeki müjdelerinden bir tanesinin doğal gaz olduğuna dikkat çekerek, “Bulunan doğal gazın Karadeniz’e 180 kilometre uzunluğunda sahil bandıyla bağlı olan Kastamonu için lojistik açıdan bir destektir. Kastamonu’da bu bulunan doğal gazdan faydalanacaktır. Kastamonu’nun bu doğalgazdan en iyi şekilde yararlanacağını düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha ucuz bir doğal gaz ile tanışacağımızı bekliyoruz” dedi.

Bulunan doğal gaz İnebolu limanı ve tarihi yolu canlandıracak
Doğalgazın çıkartılmasıyla birlikte Kastamonu’da da hareketlilik beklediklerini söyleyen Fındıkoğlu, “Bulunan doğal gazın çıkartılmasının ardından yatırım anlamında Kastamonu’da bir hareketlilik yaşanacaktır. Çünkü lojistik anlamında bulunan doğal gazın Kastamonu’ya katkısı olacaktır. Bu yüzden İnebolu Limanının ve İnebolu Yolunun da çalışmalar devam ettirilerek bitirilmesiyle mutlaka bulunan doğal gazın büyük bir fırsat olacağını ve şehrimize yatırım gelmesi noktasında büyük bir cazibe merkezi olacağını tahmin ediyorum. Ayrıca bulunan doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Pademiye rağmen ihracatımızı yüzde 600 arttırdık”
Pandemiye rağmen Kastamonu’yu OcakTemmuz ayları arasında 101 bin kişinin ziyaret ettiğine işaret eden Oğuz Fındıkoğlu, “OcakTemmuz ayında Kastamonu’ya gelen turist sayısı 98 bin 678 kişi, yabancı turist sayısı 3 bin 174 kişi, toplam 101 bin 847 kişiyi ilimizde ağırlamış oluyoruz. Bölgede enflasyon bilgilerine gelince Mart ayında 0.34, Nisan ayında 0.36, Mayıs ayında 1.50, Haziran ayında 1.28, Temmuz ayında 0.47, Ağustos ayında 0.67 ve Eylül ayında 1.38’dir. TR82 bölgesindeki işsizlik bilgilerine gelince 7.60’dır 2019 yılında” şeklinde konuştu.

Ocak ve Ekim ayı ihracat miktarı 195 milyon dolar
2020 yılında Mart ve Ekim ayları arasında Kastamonu’daki ekonomik verileri hakkında da bilgilendirmede bulunan Fındıkoğlu, “2020 yılının Mart ve Ekim ayları arasında Kastamonu’da 162 firmanın açıldı. Bu zaman zarfında kapanan firma sayısı ise 23’tür. Kastamonu’da Organize Sanayi Bölgesinde şu anda aktif olarak 30 firma hizmet vermektedir. Tosya Organize Sanayi Bölgesinde 26 firma ve Seydiler Organize Sanayi Bölgesinde de 11 firma aktif olarak çalışmaktadır. Ayrıca Kastamonu’nun Ocak ve Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen ihracat miktarı 195 milyon dolardır. Konut satışlarında Mart ayında 436, Nisan’da 179, Mayıs’ta 181, Haziran’da 984, Temmuz’da 1098, Ağustos’ta 939, Eylül’de 628 ve toplamda 4 bin 445 adet konut satışı olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Pademiye rağmen ihracatımızı yüzde 600 arttırdık”
Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen Kastamonu’nun ihracatını yüzde 600 arttırmayı başardığını belirten Başkan Fındıkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Kastamonu, maden konusunda iddialı bir ilimizdir. Bunun dışında ahşan envari konusunda yine iddialıyız, TÜİK ve TİM’in verdiği verilere göre bu sene ihracat rakamlarında yüzde 600 civarında bir artış olmuştur. Bu artış sebeplerimizden bir tanesi bakır madenlerimizin yoğunluğundan dolayı yüzde 600 şeklinde ihracatımızda artış olmuştur. Aynı zamanda maske konusunda Kastamonu’da bulunan tekstiller olarak maske üretiminde de ihracat yaparak tüm ülkemizdeki ihracat rakamlarında Kastamonu’yu bölgemizde ilk sıralara taşımaktadır. O yüzden Kastamonu için 2020 yılı adeta bir atılım yılı olmuştur. Madencilik bakımından Kastamonu’da mermercilik hızlı bir şekilde devam etmektedir. Dışarıdan gelen yani Çin’den veya yurt dışından gelen firmalar pandemi dolayısıyla Kastamonu’ya ve Türkiye’ye gelemedikleri için hazırda olan mermer sektöründe işletmeler üretimlerini daha da hızlandırarak Türkiye’deki başka arayışlara girmeden bölgemizde mermer tedarikinde kütük ve işlenmemiş mermer olarak devam etmektedir. İnşallah bundan sonrası içinde ihracatımız bizler içinde memleketimiz içinde hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

“Kastamonu, Türkiye’de sayılı mermer rezervi olan şehirlerden bir tanesi oluyor”
“Mermer sektöründe Kastamonu, Türkiye’de sayılı mermer rezervlerine sahip bir ildir. Bakır madeni konusunda ülkemizdeki en büyük firmalardan ikisi Kastamonu’dadır. Bu firmaların ihracat rakamları Türkiye’deki ortalamasına bakıldığı zaman ciddi manada ihracatları vardır. Kastamonu’da da bu ihracat rakamlarının yüzde 600 seviyelerine kadar artmasının sebeplerinden bir tanesi de Bakır madenindeki ihracatların artmasıdır. Bunun dışında Ahşap envari olarak ciddi manada bir ilerleme kaydettik. Bununla ilgili olarak şehrimizde iki tane büyük firmamız bulunuyor. Bu firmalarında ihracatları geçtiğimiz dönemlerde ciddi anlamda bu yıl içerisinde artışları vardır. Tekstil konusunda Kastamonu iyi bir yerde bulunuyor. Tekstil’den iyi bir şekilde nemalandığımızı düşünüyorum. Çünkü sektörümüz, maske ve diğer türevi ürünlerde bir atak yaparak yurt dışına ihracatta bulunmuştur. Sağlık konusunda da ülkemizin ciddi manada yatırımları olmuştur. Kastamonu’da, tekstil ürünlerinde maske başta olmak üzere diğer türevi ürünlerinin üretimi yaparak ülkemize destek oluyor.”
Fındıkoğlu, Kastamonu’nun geçtiğimiz yıl 96 milyon olan ihracatını bu yılın OcakEkim ayları arasında 221 milyona çıkartarak da büyük bir başarıyı yakaladığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu JAK Timi, İzmir’de kurtarmada operasyonuna katılıyor
YEREL HABERLER Kastamonu JAK Timi, İzmir’de kurtarmada operasyonuna ...
Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle ...
Kastamonu’da bir köyün yarısı korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir köyün yarısı korona virüse yakalandı
Gezmeye giden öğrenciler kaza yaptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Gezmeye giden öğrenciler kaza yaptı: 3 yaralı
Kastamonu'dan deprem bölgesine kurtarma ekibi sevk edildi İzmir’deki kurtarma çalışmalarına Kastamonu’dan 4 UMKE ekibi gönderildi
YEREL HABERLER Kastamonu'dan deprem bölgesine kurtarma ekibi sevk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X