İstanbul’dan Kastamonu’nun İnebolu ilçesine kargo paketiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan iki kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İnebolu ilçesinde İstanbul ilinden bir kargo şirketiyle gönderilen şüpheli paketi teslim alan E. K. ve M. T. isimli şahısların üzerinde ve teslim aldıkları kargo paketinde arama yapıldı. Yapılan aramada 559 adet Gerica uyuşturucu hap, 1 adet 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun kapsamında bıçak ele geçirildi.

Şahısların yapılan kimlik sorgulamasında E. K. isimli şahsın “Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul emek ve bulundurmak” suçundan arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.