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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya Kaymakamlığı 50 bin maske dağıttı

İHA

Tosya Kaymakamlığı 50 bin maske dağıttı

Tosya Kaymakamlığı, son aylarda ilçede artış gösteren koronavirüs salgınından korunmak için vatandaşlara 50 bin adat maske dağıtarak vakaların önün geçti.
Çin’de ortaya çıkarak tüm Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Covid19 pandemisi, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde de son aylarda artış göstermeye başladı. Bu kapsamda Tosya Kaymakamlığı tarafından salgın hastalıktan korunmak için ilçede koronavirüse karşı tedbirler arttırıldı. Ayrıca Tosya Kaymakamlığı, alım gücü düşük olan ihtiyaç sahibi vatandaşları da unutmayarak, Kaymakamlık bünyesinde oluşturduğu dağıtım birimi ile ilçenin köy ve mahallelerindeki vatandaşlara toplam 50 bin adet maske dağıtımı yaptı. Yapılan bu dağıtım ile birlikte son aylarda artış gösteren Covid19 pandemisinin de önüne geçilmiş oldu.
Maske dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Çok şükür ki ilçemizde Covid19 vakalarının sayısını ve salgının yayılım hızını bir hayli düşürmeyi başardık. Bu kazanımımızı korumak ve daha iyi neticeler elde edebilmek için bütün tedbirleri almaya devam ediyor ve denetimlerimizi hassasiyetle yürütüyoruz. Özellikle salgınla mücadelede üç temel ve değişmez gereklilik olan maskemesafetemizlik kurallarına azami ölçüde dikkat etmeyi sürdürmeliyiz. Bu bağlamda bugün Tosya Kaymakamlığı olarak özellikle alım gücü zayıf olan hanelerimize ve vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere, 15 bin adet köylerimiz, 35 bin adet de mahallelerimiz için muhtarlarımıza toplam 50 bin adet maske dağıtımı yaptık” diye konuştu.
Kaymakam Pişkin, maske dağıtımının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, ayrıca ilçede koronavirüse karşı alınan tedbirlerin de devam edeceğini kaydetti.

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