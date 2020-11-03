Jandarma trafik timleri, öğrenci servislerini denetledi

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince okul servis araçları denetlendi.

Covid19 salgını ile mücadele kapsamandı kontrollü olarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan okullarda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri denetimde bulundu. Ekipler, öğrenci servis araçlarının trafik kuralları ve Covid19 tedbirleri kapsamında denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi. Ayrıca jandarma ekiplerince öğrencilere hijyen, maske ve sosyal mesafe konularında bilgi verildi.

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