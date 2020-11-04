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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da çay bahçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İHA

Kastamonu'da çay bahçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir çay bahçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çay bahçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bahse konu olan çay bahçesine operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle E.A., H.A., Y.Ö. ve D.T. adlı 4 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca yapılan aramada 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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